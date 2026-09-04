Aspirantes que ostenten cargos públicos y que pretendan participar en la jornada electoral del próximo año en Chiapas, deben separarse y presentar licencia 90 días antes de los comicios, de acuerdo con una reforma electoral aprobada este jueves por el poder Legislativo estatal.

Con esa disposición legal se busca garantizar la equidad y los derechos políticos electorales de quienes participen en las elecciones de diputados locales e integrantes de ayuntamientos, programadas para el 6 de junio del próximo año.

El pleno de la 69 Legislatura aprobó las iniciativas de decreto que reformaron la fracción VI del artículo 40 de la Constitución Política de Chiapas, así como diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas.

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Abundio Peregrino García, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la diputada Getsemaní Moreno Martínez, precisaron que esas iniciativas, aprobadas durante el cuarto período extraordinario de sesiones, homologan la Constitución estatal con la federal.

Esos cambios establecen que para ocupar puestos de elección ciudadana en Chiapas, los aspirantes con cargos públicos, deben separarse y presentar licencia 90 días antes de la concurrencia a las urnas, programada para el primer domingo de junio de 2027.

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La reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas "garantizará la equidad y los derechos políticos electorales de las personas y la gobernabilidad", coincidieron ambos legisladores.

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La reforma, destaca el dictamen, se centra en agilizar y flexibilizar los requisitos de quienes aspiren a contender por un cargo público en Chiapas.

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Este plazo, los 90 días, permite "un equilibrio" entre la participación política y la continuidad de las funciones públicas y genera continuidad porque las autoridades "pueden concentrarse en cumplir su responsabilidades durante la mayor parte del proceso electoral y la población "mantiene una administración en funciones".

El próximo 6 de junio, los chiapanecos votarán para el renuevo de la Legislatura local y la conformación de 124 ayuntamientos.

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El Instituto Nacional Electoral ( INE), en Chiapas informó este jueves que se estima instalar alrededor de 7 mil casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, ya que esta entidad se ubica en zonas con dificultades de acceso y problemas sociopolíticos, que en ocasiones, complica la concurrencia a los centros de votación.

Chiapas, es el estado con mayor número de casillas extraordinarias; posee actualmente un padrón electoral estimado de 4 millones 156 mil 696 inscritos y una lista nominal de 4 millones 106 mil votantes.

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