Guillermo del Toro está cerca de volver al Festival Internacional de Cine de Morelia para una función especial de El laberinto del fauno, que este año cumple dos décadas de su estreno.

Según se comenta alrededor de la organización, el realizador tapatío tendría por ahora espacio en su agenda, aunque cualquier cambio podría alterar los planes y por eso el festival ha preferido esperar antes de anunciar su presencia. La última vez que Del Toro acudió al encuentro michoacano fue hace ocho años, cuando ofreció dos charlas al público.

Después, la agenda le impidió acompañar en Morelia proyectos como Pinocho y Frankenstein. A 20 años de entrar al laberinto, el festival espera ahora encontrar el camino para traerlo de regreso.

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Ángeles Mastretta le guardó "Mal de amores" a su hija durante 30 años

Durante tres décadas, productores buscaron a Ángeles Mastretta para llevar Mal de amores a la pantalla, pero la escritora rechazó las ofertas por una razón familiar: había prometido a su hija, Catalina Aguilar Mastretta, que sería ella quien algún día dirigiría la adaptación.

Catalina recuerda que incluso presenció algunos de aquellos acercamientos y llegó a decirle a su madre que aceptara alguna propuesta. Mastretta mantuvo su palabra y esperó hasta que su hija pudiera ponerse detrás de la cámara.

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Treinta años después, la novela finalmente llegará a la pantalla convertida en una serie de siete episodios. Ofertas hubo muchas; la promesa de Mastretta sólo tenía una directora.

Iván Amozorrutia, Renata Vaca y Juan Pablo Fuentes. Foto: Netflix

La Granja VIP le da revancha a Adal Ramones

TV Azteca volverá a poner a Adal Ramones al frente de La Granja VIP, pese a que su conducción durante la edición anterior provocó críticas entre usuarios, algunos de los cuales calificaron su participación como un “gran error”.

Para la nueva temporada, la televisora presume una producción renovada y espacios distintos para los 20 participantes, quienes convivirán mientras realizan labores de pastoreo. Pero también habrá ojos puestos en el conductor y en errores de producción que la temporada pasada provocaron polémica, como el cambio en el resultado de una nominación.

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Azteca decidió darle otra temporada a Adal. Ahora falta que la granja le dé menos motivos al público para sacar el rastrillo.

El conductor vuelve a la Granja VIP.

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