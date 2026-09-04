El Metrobús implementó el sistema tecnológico de sensores Magic Eye que detecta el cansancio en los conductores de las unidades, mismo que emite alertas acústicas preventivas para evitar siniestros viales.

En el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, el Metrobús expuso que actualmente 777 unidades ya cuentan con sensores de fatiga Magic Eye, que también detectan peatones, ciclistas, motocicletas y vehículos en movimiento.

De acuerdo con el texto, el Metrobús prevé una ampliación del sistema tecnológico de sensores —que está en curso— de 118 autobuses para llegar al 100% de la flota en la Ciudad de México.

“El Gobierno delinea un convenio modificatorio para asegurar la cobertura total de esta herramienta en favor de la comunidad viajera.

Actualmente 777 unidades ya cuentan con sensores Magic Eye, con una ampliación en curso de 118 autobuses para llegar al 100% de la flota”, publicó el Metrobús en el documento.

Fotomultas

De igual forma, el Metrobús implementó un sistema de fotomultas con la colocación de 200 cámaras en estaciones estratégicas, a fin de salvaguardar el paso de peatones y evitar la invasión al carril confinado en distintos puntos de la Ciudad de México.

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De acuerdo con el informe, el sistema supervisa y previene la invasión al carril, remitiendo las evidencias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para emitir las sanciones, y, a su vez, reducir riesgos viales.

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