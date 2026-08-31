Lalo España hizo una crítica a todas aquellas personas que son invitadas a puestas teatrales y que incluso confirman su asistencia para que al final no se presenten a la función.

“Lo que me parece más terrible es que muchas personas que supuestamente son profesionales de la industria del teatro, que se dedican a actuar, a producir, a dirigir, que son periodistas de espectáculos, no se paran nunca a ver los espectáculos, más que cuando van al coctel a que les inviten la borrachera, y te dejen los boletos así, sin miramientos, valiéndose madre”, expresó molesto el también productor teatral.

El actor enfatizó en que no de debe olvidar la educación: “Es terrible que se pierdan estos valores de tener la consideración para no hacer desperdiciar boletos de un espectáculo y menos si te dedicas a esto y si vas perdiendo la conciencia de los que es el esfuerzo de tantos equipos para levantar un proyecto”.

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¿Quién interpretará a Diego Shoening en la serie de Timbiriche?

Paulatinamente se van develando misterios en torno a la bioserie de Timbiriche y ahora se sabe que Iker Solano, quien interpretó al hijo del personaje de Daniel Giménez Cacho en la cinta “Bardo”, de Alejandro González Iñárritu, es quien se ha puesto en la piel del émulo de Diego Shoening, uno de los fundadores de la banda infantil de los 80 y considerado galán. En la serie, de la que por cierto Benny Ibarra ha asegurado no saber nada y que jamás se les consultó cosa alguna para su realización, también están Jesusa Ochoa y Luis de la Rosa como parte del grupo.

Iker cerrará bien el año, pues además del estreno de la serie programada extraoficialmente para noviembre, se le verá antes en “El juicio”, historia en la que da vida al hijo del actor español Pedro Alonso, quien lo debe proteger de un supuesto abuso en contra de una chica.

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Diego Shoenning ya tiene quien lo interprete en la bioserie de la banda





Espinoza Paz no escucha tumbados, pero cantará con Junior H

Espinoza Paz reconoce que no consume (ni escucha) el género tumbado, pues su personalidad y preferencias musicales están totalmente recargados en el romanticismo, sin embargo, el cantautor sinaloense dice que identifica plenamente a los exponentes de los corridos bélicos, que tan de moda están.

Para sorpresa de muchos comenta que será Junior H con quien realice próximamente una colaboración, esto será cuando el cantante interprete uno de los temas más posicionados del autor de “El próximo viernes”.

Espinoza Paz cuenta que está próxima la grabación de la canción y deja ver que existe la posibilidad de que la graben juntos.

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Foto: Vía Instagram

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