“Fue un año difícil, cada vez se pone más difícil pero este fin estuvo muy bien, por un momento volvimos a acercarnos a lo que fuimos alguna vez”, dijo un vendedor de libretas en la calle de Mesones, en el Centro Histórico a un día del regreso a clases.

A menos de 24 horas de que cientos de miles de estudiantes inicien el ciclo escolar, padres de familia recorrieron dicha calle para comprar útiles escolares, mochilas, papelería y uniformes, por ello, vendedores aseguraron que este fin de semana fue el de mayor afluencia de toda la temporada.

“No sé si es por eso de que vamos al último momento, por descuentos o por tiempo pero lo que es la última semana y sobre todo el último fin es cuando explota”, dijo el vendedor.

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Otro comerciante de papel y plástico para forrar cuadernos comentó que en temporadas anteriores llegaba a vender hasta 100 rollos de papel al día; sin embargo, este año el promedio fue de 65; sin embargo, destacó, que entre el sábado y el domingo las ventas repuntaron y alcanzaron alrededor de 80 rollos diarios. “Estuvo flojita la temporada, pero entre ayer [sábado] y hoy [domingo] la gente se agrupó, casi como hace unos años, casi”, dijo.

Otra vendedora de plumas, lápices, colores y plumones coincidió en que los dos días previos al inicio del ciclo escolar fueron los de mayor movimiento. “La venta fuerte fue este sábado y domingo; sí hubo gente en toda la temporada, pero ahorita fue el despunte”, explicó.

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Mientras, cientos de padres de familia abarrotaron la calle de Mesones para comprar la lista de útiles. Los presupuestos iban de mil 500 a 2 mil pesos.

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Yuli, quien viajó desde Toluca a la Ciudad de México para realizar un encargo de útiles escolares de su hermana, recorrió los puestos de Mesones con una lista en mano y un presupuesto superior a los mil pesos para comprar plumas, lápices, colores, pegamento, borradores y libretas.

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Indicó que esperaba ajustarse a su presupuesto, aunque reconoció que podría gastar más debido a la cantidad de artículos solicitados en la lista.

Jaqueline acudió con su hermana y su abuela para comprar los útiles y papelería con presupuesto de 2 mil pesos; dijo que eligieron Mesones porque los precios son más bajos.

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“Por ejemplo, los lápices salen en 100 pesos en las grandes [papelerías] y aquí unos 40, o sea, más del doble”, dijo.

Agregó que es el segundo año consecutivo que compra aquí y, aunque encontró una gran cantidad de personas, apuntó que el ahorro vale la pena.

Mencionó que acudieron hasta este fin de semana porque apenas el viernes inscribieron a su hermana.

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Otro caso fue el de Joaquina quien viajó desde Puebla para comprar los útiles de su hija con un presupuesto de 2 mil pesos y en su lista incluyó cuatro libretas, gomas, lápices, colores, sacapuntas, hojas y una lapicera.

Afirmó que decidió trasladarse al Centro Histórico porque puede encontrar mejores precios y mayor variedad de productos para completar todo lo que le pidieron en la escuela. “Aquí encuentro todo en un sólo lugar y más barato que en mi ciudad”.

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Elena, quien acudió con su hija y su nieta, mencionó que acudieron el domingo porque habían olvidado algunas cosas de la lista de útiles.

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