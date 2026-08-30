Las hermanas Naian González Norvind, Tessa Ia y Camila Sodi están viviendo algo que no hacen frecuentemente: trabajar entre ellas. Naian y Tessa son hermanas biológicas y Camila su media hermana, por ser hijas del mismo papá. Y en las últimas semanas han compartido set de manera inesperada, pues nunca lo buscaron.

Naian y Tessa están trabajando en la nueva película de Luis Estrada, en personajes que no tienen relación entre ellas, además de que Naian acaba de hacer una serie al lado de Camila, titulada "Una madre perfecta". Las tres dicen que es un sueño trabajar con las personas que más quieren en el mundo, dejando claro que la buena o mala relación entre sus padres fue asunto de sus padres.

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El 2027, el año de José Eduardo Derbez en el cine

El destino llegó y el 2027 será para José Eduardo Derbez en cine. Y eso porque hasta ahora se tiene contemplado el estreno de tres películas donde será protagonista, entre ellas "Mesa de regalos" 2, para febrero, y una comedia que acaba de rodar al lado de Natalia Téllez en Guadalajara.

Aparte cierra este año con el lanzamiento de "Hotel todo incluido". Así que seguramente los haters de redes sociales que dicen que los Derbez aparecen en todas partes, tendrán una herramienta para seguir hablando. Claro que también es injusto esa percepción, pues anualmente se estrenan más de 100 películas mexicanas, de las cuales poco más de la mitad son ficciones y, de ellas, no hay más de tres cintas en la que alguno de la estirpe de Eugenio o él mismo, aparezca. Tan sólo este año, de 80 lanzamientos, sólo Aislinn ha aparecido y en sólo una ocasión, aunque sí como protagónica.

Kylie Cantrall prevé shows en México

La actriz y cantante estadounidense Kylie Cantrall, famosa por participar en producciones de Disney como “Descendants”, junto a Sofia Carson y Mitchell Hope, y “High School Musical: The Musical: The Series”, junto a Joshua Bassett y Olivia Rodrigo, vendría a México en la segunda parte de su Valley Girl Problems Tour, así lo confirmó esta semana en un showcase privado.

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Además, la intérprete de canciones como "Red" y "Space Between" estrenó su EP “Valley Girl Problems”, en un evento al que asistieron unas 100 personas para conocr su música y donde afirmó que ya se encuentra trabajando en lo que sería su primer LP, para el que deberá realizar una intensa campaña de promoción.

La cantante recién visitó el país. Foto: Instagram.

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