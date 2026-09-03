Angélica Aragón no tiene pensado retirarse de los escenarios. La actriz asegura que todavía encuentra personajes que la entusiasman, pero también sabe decir que no cuando una propuesta no le interesa, aunque resulte atractiva económicamente.

La protagonista de "Mirada de mujer" recordó que esa fue una de las razones por las que se alejó de Televisa: comenzaron a ofrecerle repetidamente personajes de suegra. Hubo uno que terminó por convencerla de que algo no cuadraba.

“Un día me propusieron ser la suegra de Verónica Castro y lo siento mucho, quiero mucho a Verónica, pero ella es mayor que yo, así que eso no podía ser”, contó.

No le molestaba interpretar a una suegra, el problema era que primero querían envejecerla de más.

Lee también Michelle Vieth podría reconciliarse con su hijo, pero bajo nuevas reglas

El vocalista de La Gusana Ciega vende sus libros de mano en mano

Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, encontró fuera de los escenarios otra forma de encontrarse con su público. En 2025 publicó su primer libro de poesía, Hojas secas, y desde entonces ha vendido alrededor de mil ejemplares personalmente durante presentaciones y encuentros con lectores.

[Publicidad]

El músico asegura que disfruta tanto esas reuniones como cantar, pues le permiten conversar con quienes leen sus poemas y conocer directamente qué encontraron en ellos. La experiencia incluso lo convenció de que otros escritores deberían salir más a buscar a sus lectores.

Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega. FOTO: NADYA MURILLO / EL UNIVERSAL

Silvana Estrada hace una pausa en su gira para irse de fan de Rosalía

Silvana Estrada anda de gira por Estados Unidos, entre conciertos propios y presentaciones como invitada de Mon Laferte, pero encontró un hueco para cambiar por un par de noches el escenario por las gradas.

La veracruzana hizo un viaje exprés a la Ciudad de México para asistir a dos de los cinco conciertos que Rosalía ofreció en el Palacio de los Deportes y compartió en redes imágenes de su paso por los shows.

[Publicidad]

Terminada su escapada, Silvana volvió a Estados Unidos para continuar su gira por Portland y cerrar el mes en Los Ángeles. Dos noches le bastaron para dejar de ser la cantante y ejercer de fan.

La cantante veracruzana Silvana Estada. Foto: Archivo.

Lee también Cinéfilos reclaman doblaje con Regina Blandón y Javier Ibarreche