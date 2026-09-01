“Mary & Max” todavía no llega a las salas mexicanas y su doblaje ya encontró detractores. La cinta de Adam Elliot tendrá entre sus voces en español a Javier Ibarreche, Regina Blandón y Arturo Mercado, pero el anuncio provocó que algunos seguidores cuestionaran nuevamente el uso de figuras conocidas fuera del doblaje tradicional.

“¿Por qué les encanta meter star talent en lugar de actores profesionales de doblaje?”, reclamó un usuario, mientras otro fue más directo al asegurar que las interpretaciones de Ibarreche y Blandón no le convencen y destaca a Mercado como “uno de los mejores actores de doblaje que tenemos en nuestro país”.

Y aunque todavía falta escuchar el trabajo completo en pantalla grande, algunos ya están pidiendo que los cines no los obliguen a elegir: “¡Exigimos la versión en idioma original!”, escribieron entre los comentarios. Otros incluso consideran innecesario recurrir a nombres populares para promocionar una película que llega respaldada por la trayectoria de Elliot y el culto que “Mary & Max” ha construido desde su estreno original.

Así que, antes de que Mary y Max puedan siquiera presentarse formalmente ante el público mexicano, la primera discusión ya quedó servida: doblaje con star talent contra subtítulos y voces originales.

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No habrá serie de Lucía Méndez pronto

Para quienes viven esperando la bioserie de Lucía Méndez, la noticia es que tendrán que seguir esperando porque la actriz dice que sigue pensándolo, pues sabe que al recrear pasajes de su vida profesional y amorosa tendría que poner cara y nombre a quienes la acompañaron a transitar por diferentes etapas.

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La también cantante revela que estaría dispuesta a hablar de los romances que tuvo, pero descarta situarse como la reina de Televisa en la etapa en la que protagonizó melodramas como “Tú o nadie"; enfatiza que nunca tuvo una relación con Emilio Azcárraga Milmo, entonces dueño de la televisora, aunque sí deja en claro que los galanes le gustan maduros, atentos y principalmente espléndidos.

Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Eugenia León recurre a la IA en videoclip

“Carita de cielo, ojitos de luna, eres mi fortuna y mi inspiración” es uno de los versos del tema “Carita de cielo”, de la autoría de Eugenia León. El video de la canción´, cuentan, se realizó con Inteligencia Artificial y en él se rinde un homenaje a las figuras, compositores e intérpretes de música de mariachi con las que más arraigo tiene y siente la cantautora.

De Ana Bárbara a Tin tan y su carnal Marcelo, de Ana Gabriel a Chava Flores, pasando por Astrid Hadad e Ignacio López Tarso, Eugenia hace un reconocimiento a la carrera de sus colegas que a lo largo de más de medio siglo han reflejado en sus canciones, lo que para ellos es la identidad mexicana y lo lanza precisamente a punto de iniciar el mes patrio.

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Natalia Jiménez, Eulalio González “Piporro”, Lola Beltrán, Joaquín Pardavé, Yuri, Jenny Rivera, Carín León e Irma Serrano son otras de las figuras que incluyó en su clip.

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