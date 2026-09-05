Ciudad Victoria, Tamps.— La economía de Tamaulipas creció 5.2% durante el primer trimestre de 2026, el segundo mayor avance registrado en el país, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado representa una aceleración respecto a los dos años anteriores. Después de una contracción de 0.9% en 2023, la economía estatal creció 2.4% en 2024 y 2025, mientras que entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026 acumuló un crecimiento promedio anual de 2.12%.

El mayor impulso provino de las actividades secundarias, vinculadas principalmente con la industria y la generación de bienes. Este sector pasó de registrar una caída de 4.9% en 2023 a un crecimiento de 9.4% en el primer trimestre de este año.

A marzo de 2026, Tamaulipas contaba con 350 establecimientos inscritos en el programa IMMEX, mientras mantenía posiciones relevantes a nivel nacional en las exportaciones de productos químicos, aparatos eléctricos, equipo de cómputo y comunicaciones, componentes electrónicos y maquinaria.

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El crecimiento ocurre mientras la entidad fortalece su perfil industrial y energético y busca aprovechar la llegada y expansión de proyectos vinculados con sectores de mayor demanda tecnológica.

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En este escenario, el gobernador Américo Villarreal Anaya planteó que el crecimiento económico debe estar acompañado por una mayor preparación de trabajadores y profesionistas para atender las necesidades de las nuevas industrias.

Por ello, llamó a rectores de tecnológicos, universidades politécnicas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a ajustar la formación de los estudiantes a las oportunidades que se están generando.

"Seguimos invitando aquí a los rectores de los tecnológicos, de las politécnicas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que no perdamos de vista estas grandes oportunidades que tiene Tamaulipas y seamos cada vez más pertinentes en la formación y las oportunidades que les demos a los jóvenes”, señaló.

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Estudiantes de Tamaulipas han llevado sus proyectos a competencias internacionales, donde han obtenido reconocimientos. Foto: Especial

Energía e industria demandan especialistas

Uno de los sectores que concentra parte de las nuevas oportunidades es el energético. El gobierno estatal plantea fortalecer la preparación de especialistas en energías renovables, instalación de celdas fotovoltaicas, generación eléctrica, aerogeneración, petroquímica, biotecnología energética, gas y refinados.

La intención es que los grandes proyectos que llegan a la entidad también generen empleos especializados y cadenas de proveeduría local, además de incorporar a trabajadores tamaulipecos.Villarreal Anaya puso como ejemplo el proyecto de gas natural licuado desarrollado por Fortress y la Comisión Federal de Electricidad.

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Según explicó, el proyecto comenzó con trabajadores extranjeros, pero actualmente 95% de su personal está integrado por tamaulipecas y tamaulipecos que recibieron capacitación para incorporarse a la industria de licuefacción de gas.

El caso, dijo, muestra la importancia de formar en el estado al personal que requieren las nuevas inversiones.

El crecimiento industrial también se refleja en proyectos desarrollados por estudiantes de universidades, tecnológicos y escuelas secundarias de Tamaulipas, algunos de los cuales han obtenido reconocimientos en competencias internacionales.

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En el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Pedro Martín García Vite, Rubén Salas Cabrera y Brenda Lizeth Reyes García participan en Olinia, proyecto nacional para desarrollar vehículos eléctricos mexicanos.

García Vite y Salas Cabrera pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y trabajan en áreas relacionadas con tren de potencia, sistemas eléctricos, motor e inversor.

En la Universidad Tecnológica de Altamira, Víctor Eduardo Acosta Villalón, Luis Jerónimo Loera Moreno y Rubén Alexander Rodríguez Muñoz desarrollaron KID-IA, una aplicación para apoyar a personas con trastorno del espectro autista.El proyecto obtuvo Medalla de Oro y Grand Prize en la World Invention Creativity Olympic 2025, en Seúl, Corea del Sur.

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Jóvenes tamaulipecos desarrollan proyectos de innovación en áreas como movilidad eléctrica, inteligencia artificial, robótica y nanotecnología. Foto: Especial

Los estudiantes también desarrollaron SEONIA, una herramienta para que docentes adapten contenidos para alumnos con autismo, que obtuvo el primer lugar internacional en FerCyTec 2025, en Paraguay.

Otro proyecto de la UT Altamira es BAN-BOT, un robot humanoide diseñado para acompañar a adultos mayores, que obtuvo el primer lugar general y Premio de Excelencia en la Phatthalung International Science Fair 2026, en Tailandia.La nanotecnología es otra de las áreas en desarrollo.

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Juan Arturo Curiel Bernal y Juan Ignacio Tonatiuh González Vázquez crearon ECODOTS, basado en puntos cuánticos para detectar metales pesados en agua.

El proyecto obtuvo el primer lugar y el reconocimiento como mejor proyecto internacional en Science Expo Belgium 2026, en Bruselas.

De la misma universidad surgieron también FITO, un biohidrogel para la liberación controlada de fertilizantes; TERRA, un polímero biodegradable para reducir la generación de microplásticos, y HYDROFIX, un hidrogel híbrido con nanomateriales para la regeneración de tejido óseo.

En Ciudad Victoria, integrantes de NIX-LAB, vinculados con la Universidad Politécnica de Victoria, desarrollan robots para exploración y rescate en zonas donde el ingreso representa un riesgo para las personas.

Los proyectos NIXITO, Sentinel y Cuachic han obtenido posiciones nacionales e internacionales y consiguieron clasificaciones para competir en RoboCup 2026, en Corea del Sur.

La formación tecnológica incluso comienza en las escuelas secundarias. Alumnos de la Secundaria Técnica Número 1 “Álvaro Obregón”, de Ciudad Victoria, desarrollaron DEERBOT, que combina inteligencia artificial, drones y robótica para simular la dispersión inteligente de semillas en la ruta de la mariposa monarca.

En julio pasado, el proyecto obtuvo el quinto lugar mundial en el Robotics for Good Youth Challenge de AI for Good, en Ginebra, Suiza.Para Villarreal Anaya, el crecimiento de la economía y el desarrollo de este talento deben avanzar de manera conjunta.

“Ahora tenemos también quienes se destacan en la ciencia, en la tecnología, con ese espíritu de innovación y participación que es fundamental”, afirmó.

El gobierno estatal plantea que las nuevas inversiones abran oportunidades no sólo de empleo, sino también de proveeduría y servicios para empresas locales, además de una mayor demanda de profesionistas especializados.

Con una economía que creció 5.2% en el primer trimestre y actividades secundarias que avanzaron 9.4%, Tamaulipas busca consolidar su perfil industrial, energético y exportador, mientras sus instituciones educativas forman personal para incorporarse a los sectores que están impulsando esta nueva etapa de crecimiento.