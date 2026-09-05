Tras el feminicidio de la maestra Noemí Ríos Torres, ocurrido en Manzanillo frente a sus dos hijos menores de edad, autoridades estatales confirmaron la detención de dos personas presuntamente relacionadas con el crimen.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Fabián Gómez Calcáneo, y el fiscal general del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, informaron que mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del C5 y de sistemas particulares se logró reconstruir una parte de los hechos.

La cronología presentada por las autoridades establece que una camioneta fue detectada alrededor de las 17:17 horas del pasado miércoles en las inmediaciones de una gasolinera y una mujer descendió del vehículo para ingresar a una tienda de autoservicio, después regresó a la camioneta y continuó su recorrido.

Minutos después la camioneta fue ubicada circulando junto a una motocicleta que posteriormente fue utilizada en el ataque contra la maestra, ocurrido aproximadamente a las 17:45 horas.

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Después del ataque la motocicleta y la camioneta se separaron pero los indicios permitieron a los investigadores establecer una relación entre ambos vehículos.

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“Tenemos aseguradas a dos personas por el homicidio de la maestra Noemí y estamos trabajando en la identificación de los autores intelectuales”, señaló el fiscal Bryant Alejandro García Ramírez.

Las autoridades también aseguraron la motocicleta, la camioneta y diversas armas de fuego presuntamente relacionadas con el crimen.

García Ramírez reveló que hay una hipótesis sólida sobre el posible móvil del homicidio, aunque decidió reservar esa información para no afectar el debido proceso.

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Por su parte, Gómez Calcáneo aseguró que existe más información relacionada con el caso, pero que no puede ser revelada por ahora.

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