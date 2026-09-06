A casi un mes de que se lleve la entrega del premio Ariel a lo mejor del cine nacional, los directores de un corto documental nominado han decidido ponerlo a disposición del público de manera gratuita y por tiempo limitado.

Las voces del despeñadero, sobre los clavadistas de la Quebrada en Acapulco y que ha ganado en festivales como Guadalajara, Morelia y De las Américas, estará disponible desde este domingo y hasta la ceremonia del galardón, a realizarse el 3 de octubre.

El link puede obtenerse de la cuenta de Instagram de la producción dirigida por Víctor Rejón e Irving Serrano, o también buscarlo en Vimeo.

“Es abrirlo para que la gente pueda verlo y comentarlo”, dice Víctor.

Las voces del despeñadero, en blanco y negro y de poco más de 20 minutos de duración, se filmó dos semanas después de que el huracán Otis golpeara a Acapulco, lo que permitió una mayor libertad a los creativos ante la ausencia de turismo.

El documental recoge anécdotas de glorias y lesiones. Foto: ALAMAR Y FATAMORGANA

Se utilizaron drones y una cámara acuática para registrar las caídas y otra que permitía registrar los movimientos a más de mil fotogramas por segundo (cuando lo normal son 24), haciéndolos lentos ante la vista.

[Publicidad]

“Era querer saber más del clavado que apenas dura tres segundos y también quitar mitos, porque muchos creen que sólo se dedican a eso, pero también tienen otros trabajos o estudian, son adultos mayores, adultos, y niños”, comenta Irving.

“Y es blanco y negro porque quisimos hacer un homenaje a la época de oro del cine mexicano, que sea atemporal. La cámara lenta muestra cómo sus cuerpos se contraen con el viento, cómo se mueven, algo que el ojo humano no puede detectar”, explica por su parte Víctor.

El lado salvaje del deporte

Los clavadistas de la quebrada se aglutinan en un colectivo con más de 90 años de existencia. Las voces del despeñadero recoge testimonios de quienes se han lesionado fuertemente durante la ejecución y se les ha prohibido volver a ello.

[Publicidad]

Relatan que en la subida deben ir viendo de dónde agarrarse entre las piedras y a veces ha habido caídas al no encontrar sustento.

“Acordamos que sólo tendríamos 13 clavados para tomarlos y era planificarlos bien. A veces yo estaba arriba y a veces abajo, cuando estaba abajo y veía a los demás me daba miedo que se fueran a caer", recuerda Irving.

A la par de su salida gratuita al público, el corto se encuentra ahora en Shorts México, festival de cortometraje y formará parte del próximo Festival de Cine Alemán.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal