A pesar de que reconoció que es un tema que divide opiniones dentro del partido político, el PAN está abierto a establecer alianzas electorales con otros partidos políticos, afirmó su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que no se cometerá el mismo error del pasado de imponer acuerdos desde la sede nacional.

En la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del blanquiazul, dio a conocer que esta decisión “tan importante” no la va a tomar solo la dirigencia nacional, por lo que ya instruyó a diferentes integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a que comiencen el diálogo con cada un de las dirigencias y las militancias locales para que se tome una decisión estatal.

“La decisión estratégica que hemos tomado es que lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros. Estamos absolutamente convencidos de que eso no va a pasar. Los errores de hacer una negociación que se paga a 800 kilómetros no va a pasar con el Partido Acción Nacional en el proceso del 2027”, advirtió.

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El líder del Partido Acción Nacional reconoció que no hay uniformidad en este partido político con referencia al tema de las alianzas electorales. “Y está bien, somos el PAN. En en el PAN se permite, no solo se permite, se suplica la diversidad, el pensar de manera distinta, eso es el PAN. Nunca el PAN se va a verticalizar, nunca, jamás”, hizo hincapié.

“No hemos salido a anunciar ninguna alianza, porque al día de hoy no está construida ninguna alianza. Lo que sí dijimos y sostengo, y además con toda convicción, es que es una decisión tan vital, tan importante para, no solo el PAN, para nuestro país, para las 32 entidades, para la Cámara de Diputadas y Diputados que se habrá de renovar, que es una decisión que esta dirigencia no va a tomar sola, por supuesto que no”, recalcó.

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Aclaró que su dirigencia le ha apostado y le seguirá apostando a fortalecer la marca “PAN” y no perder la esencia del partido.

De izquierda a derecha: La secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), Karen Michel González Márquez; el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera; la secretaria ejecutiva de presidencia, Joanna Alejandra Felipe Torres; y el secretario de fortalecimiento interno, Juan Carlos Martínez Terrazas, durante la sesión del domingo 06 de septiembre de 2026. Foto: Especial

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“Sea la que sea la coyuntura, pase lo que pase, el clima que sea. Y mi trabajo es fortalecer la marca PAN en cualquier circunstancia. No hay duda, es nuestra esencia, es nuestra constitución política y patriótica, el Partido Acción Nacional”, indicó.

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"PAN mantendrá entidades que gobierno"

Romero Herrera afirmó que en 2027 el PAN mantendrá las entidades que gobierna y que estarán en disputa electoral y dará la sorpresa en muchos otros.

“Tenemos que, a como dé lugar, conservar nuestros gobiernos, a como dé lugar. Y encontrar y entender el sentido de oportunidad que hay en muchas entidades más para incidir y para que en lo que aquellos (Morena) se matan, entre Acción Nacional.

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El dirigente panista alertó de la intención de Movimiento de Regeneración Nacional de concretar un fraude electoral el próximo año y no reconocer los triunfos del Partido Acción Nacional, por lo que anunció que el blanquiazul ya prepara su “ejército electoral” de 150 mil personas, de las cuales ya han reclutado 85 mil.

“Estamos haciendo todo con la intención de hacerlo bien, y primero Dios, vamos a hacer las cosas bien, fortaleciéndonos en lo interno, fortaleciéndonos en lo externo, posicionándonos, incidiendo en la agenda pública, consiguiendo, verdaderamente descubriendo los mejores perfiles para las candidaturas, proponiéndole a la gente. Podemos hacer absolutamente todo bien.

“Y hoy vivimos en un país en donde, incluso ganando una elección, ganándola a la buena, porque el candidato o la candidata se ganó la confianza de la gente, estos de enfrente guindas, los de la autoridad moral, el día D, si nosotros no supimos defender nuestros votos, se la van a llevar. Aunque sí la hayamos ganado, y me sostengo en lo que estoy diciendo y lo que implica. Si como partido el día D no defendemos nuestros votos, puede que haya triunfos que sí logramos, que nos los quiten”.

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Jorge Romero Herrera hizo un llamado a quienes se quieran incorporar a dicho “ejército” de vigilantes electorales a que se sumen al esfuerzo.

“Necesitamos a ese joven participativo para defendernos el día de hoy, porque así se la van a gastar, se la van a gastar así los guindas, y tenemos que defender el voto libre por el PAN, y que así sea. No tengas duda qué es lo que vamos a hacer”, concluyo.

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