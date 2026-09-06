Guanajuato, Gto.- Agentes investigadores capturaron al profesor José Luis “N” tras la difusión de un video en el que presuntamente realiza actos de tipo sexual en contra de un alumno ante la mirada de otros estudiantes, en lla Secundaria General No. 20 Centeotl, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.

El maestro fue detenido en la colonia Torreón Nuevo, en Morelia, Michoacán, en un operativo coordinado entre las fiscalías de ambas entidades y se le trasladó a Guanajuato para que responda por el delito de abusos sexuales que se le imputa.

El docente fue grabado en un salón de clases por sus propios alumnos en el momento en que supuestamente realizaba movimientos de connotación sexual encima de un adolescente.

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Este domingo 6 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que de acuerdo con las indagatorias ministeriales, “aprovechando su posición de autoridad y bajo el esquema de dinámicas de juego dentro del aula, José Luis 'N' sometió en reiteradas ocasiones al adolescente afectado, tirándolo al suelo para realizar actos de índole sexual en su contra, ignorando las peticiones de la víctima para que se detuviera”.

Detalló que esos actos ilícitos fueron documentados en video por compañeros de clase, material que forma parte de los elementos de prueba.

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Tras la denuncia formal presentada por la progenitora y representante legal de la víctima, la fiscalía logró con base en datos de prueba suficientes que un Juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso en contra del docente por el delito de abusos sexuales y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

LL