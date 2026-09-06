Durante el mes de septiembre, la producción agrícola en México alcanza un punto álgido debido al ciclo de cosechas de temporal.

Consumir alimentos de temporada no solo garantiza un sabor más intenso y una mayor concentración de nutrimentos, sino que también apoya a la economía de los productores locales y reduce el impacto ambiental derivado del transporte a largas distancias.

Integrar estos ingredientes frescos en la alimentación diaria resulta una estrategia clave para mantener una dieta equilibrada y accesible.

Margarito Pérez:Margarito Pérez

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Frutas y verduras con la mayor frescura durante septiembre

La diversidad geográfica de México permite obtener una amplia variedad de cosechas frescas al inicio del otoño. Incorporar estos ingredientes en las recetas cotidianas asegura platillos más sabrosos y nutritivos:

Granada roja: De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la granada roja vive su momento cumbre de producción entre agosto y octubre. Destaca por su alto contenido de antioxidantes como las punicalaginas. Es el ingrediente estrella para el relleno del tradicional chile en nogada y funciona de manera excelente en ensaladas frescas.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la granada roja vive su momento cumbre de producción entre agosto y octubre. Destaca por su alto contenido de antioxidantes como las punicalaginas. Es el ingrediente estrella para el relleno del tradicional chile en nogada y funciona de manera excelente en ensaladas frescas. Chiles poblanos: La SADER señala que la recolección del chile poblano se intensifica en esta época, lo que garantiza piezas con consistencia firme y piel brillante. Constituye la base de diversos guisados, rajas con crema y platillos rellenos.

poblanos: La SADER señala que la recolección del chile poblano se intensifica en esta época, lo que garantiza piezas con consistencia firme y piel brillante. Constituye la base de diversos guisados, rajas con crema y platillos rellenos. Nuez de Castilla: Un fruto seco emblemático de la temporada caracterizado por su piel tierna y sabor suave. Los especialistas en nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan que las nueces aportan ácidos grasos esenciales como el omega 3, idóneos para proteger la salud cardiovascular.

Un fruto seco emblemático de la temporada caracterizado por su piel tierna y sabor suave. Los especialistas en nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan que las nueces aportan ácidos grasos esenciales como el omega 3, idóneos para proteger la salud cardiovascular. Perón y manzana criolla : La Base de Datos de Composición de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indica que estas frutas destacan por su aporte de fibra soluble (pectina), la cual favorece el tránsito intestinal. Su cosecha local de septiembre ofrece una textura crujiente ideal para consumir al natural o en compotas caseras.

: La Base de Datos de Composición de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indica que estas frutas destacan por su aporte de fibra soluble (pectina), la cual favorece el tránsito intestinal. Su cosecha local de septiembre ofrece una textura crujiente ideal para consumir al natural o en compotas caseras. Tunas y xoconostles: Frutos de cactáceas característicos del centro del país. La FAO resalta su riqueza en vitamina C y agua, lo que convierte a estos alimentos en una opción refrescante e hidratante para consumirse enteros o en aguas frescas.

Foto: Unsplash.

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Consejos para integrar los productos de temporada en la dieta diaria

Aprovechar los alimentos en su punto exacto de maduración requiere de una planificación sencilla en la cocina. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) recomienda seleccionar aquellos ejemplares con firmeza uniforme, aroma dulce o característico y piel sin magulladuras profundas.

Para integrar la fruta de temporada, los expertos en nutrición sugieren incluir granada roja sobre un tazón de yogurt natural en el desayuno, o combinar trozos de perón criollo con verduras de hoja verde en la comida.

En cuanto a las verduras y hortalizas, el chile poblano se puede tatemar para elaborar cremas de verduras bajas en grasa o rajas acompañadas de proteínas magras. Al elegir estos ingredientes de origen local, la población mexicana no solo optimiza su presupuesto alimentario, sino que aprovecha la máxima calidad nutrimental que la tierra ofrece en septiembre.

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