Nación | 06-09-26 | 07:42 |

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerero tres destinados a la producción de metanfetamina.

A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, , detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

En estas instalaciones fueron asegurados:

  • Más de 260 tambos de 200 litros
  • 11 contenedores de 500 litros
  • Nueve reactores
  • Más de 60 tanques de gas
  • 150 costales de sosa cáustica
  • 664 kg de cloruro de amonio
  • 2 mil 400 kilogramos (kg) de sustancia química, aproximadamente
  • Cerca de 100 kilógramos de precursos químicos
  • Reactores
  • Equipo de producción de droga
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero. Foto: X @OHarfuch
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero. Foto: X @OHarfuch

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"Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales", afirmó el funcionario.

Además, destacó la colaboración e intercambio de información con agencias Estados Unidos.

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"Nuestro reconocimiento al Ejército mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo", concluyó García Harfuch.

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dft/LL

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