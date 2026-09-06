Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.

A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

En estas instalaciones fueron asegurados:

Más de 260 tambos de 200 litros

11 contenedores de 500 litros

Nueve reactores

Más de 60 tanques de gas

150 costales de sosa cáustica

664 kg de cloruro de amonio

2 mil 400 kilogramos (kg) de sustancia química, aproximadamente

Cerca de 100 kilógramos de precursos químicos

Reactores

Equipo de producción de droga

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero. Foto: X @OHarfuch

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"Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales", afirmó el funcionario.

Además, destacó la colaboración e intercambio de información con agencias Estados Unidos.

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"Nuestro reconocimiento al Ejército mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo", concluyó García Harfuch.

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dft/LL