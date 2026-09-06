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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.
A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.
En estas instalaciones fueron asegurados:
- Más de 260 tambos de 200 litros
- 11 contenedores de 500 litros
- Nueve reactores
- Más de 60 tanques de gas
- 150 costales de sosa cáustica
- 664 kg de cloruro de amonio
- 2 mil 400 kilogramos (kg) de sustancia química, aproximadamente
- Cerca de 100 kilógramos de precursos químicos
- Reactores
- Equipo de producción de droga
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"Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales", afirmó el funcionario.
Además, destacó la colaboración e intercambio de información con agencias Estados Unidos.
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"Nuestro reconocimiento al Ejército mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo", concluyó García Harfuch.
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dft/LL
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