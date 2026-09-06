Parece un polvo cualquiera, pero detrás de esta versión de la piedra de alumbre se esconden diferentes usos que, actualmente, la mantienen presente en nuestra rutina de cuidado personal.

Pero además, comparte ciertos beneficios con la presentación tradicional como la ausencia de olor, de color y su compatibilidad con la mayoría de pieles. Sique leyendo para conocer cuáles son las ventajas de usarla.

¿Cuáles son los usos de la piedra de alumbre en polvo?

Los compuestos de la piedra de alumbre en polvo permiten aprovecharla en situaciones variadas, desde aquellas relacionadas con la higiene diaria hasta exfoliaciones en la piel:

Controla el mal olor: Este es, probablemente, su uso más conocido. Un artículo del sitio especializado Tua Saúde explica que el alumbre de potasio puede combatir las bacterias que ocasionan olores corporales desagradables.

Controla el sudor: debido a que suele aplicarse en zonas como axilas, pies o espalda, su efecto astringente puede producir una sensación seca.

Hay más de una razón para tener la piedra de alumbre en casa. Foto: Imagen generada con IA

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Post-afeitado: Para esos pequeños cortes que aparecen al pasar el rastrillo, el mismo artículo de Tua Saúde indica que el alumbre de potasio puede ayudar a detener el sangrado por la contracción que produce sobre la piel.

Refrescar los pies: el blog Cero Residuo destaca su aplicación en los pies, una zona que diariamente suda y que puede ser propensa a la acumulación de bacterias.

Contra imperfecciones en pieles grasas: sus propiedades antibacterianas pueden evitar la propagación de bacterias y, por lo tanto, los brotes de acné. No obstante, es importante mencionar que no sustituye tratamientos médicos.

¿Cómo usar la piedra de alumbre en polvo?

La textura fina de la piedra de alumbre en polvo permite usarla con diferentes métodos.

Sin embargo, es importante mencionar que usar una gran cantidad no garantiza mejores resultados, por lo que la clave está en preparar lo necesario y aplicarlo conforme la zona del cuerpo:

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Antes de colocar el producto, revisa que la piel esté limpia.

Mezcla un poco de polvo con agua hasta formar una pasta.

Coloca la mezcla sobre la zona que quieras tratar, como las axilas o los pies.

Extiende hasta cubrir ligeramente el área, sin necesidad de colocar una capa abundante.

Deja actuar por 10 minutos y enjuaga.

Si quieres usarla a manera de exfoliante, realiza movimientos circulares en este intervalo y después enjuaga.

Este mineral lleva años entre nosotros y todavía tiene algunos secretos por descubrir. Foto: Imagen generada con IA

¿Se puede usar la piedra de alumbre en polvo a diario?

Cuando un producto comienza a funcionar dentro de la rutina, es fácil querer convertirlo en un básico, pero con la piedra de alumbre en polvo la frecuencia merece atención.

Y es que la respuesta de cada piel es distinta, especialmente cuando se usa en zonas delicadas.

Por ejemplo, los expertos de Tua Saúde advierte que en exceso suele provocar irritación, enrojecimiento, ardor o resequedad. Mientras que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda evitar su aplicación sobre áreas previamente irritadas.

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La piedra de alumbre en polvo guarda más usos de los que podrías imaginar. Foto: Imagen generada con IA

Aunque es un producto que siempre ha estado ahí, para usar esta versión de la piedra de alumbre conviene saber las necesidades de tu piel y adaptar su uso.

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