Pronto llegará el otoño y una de las temporadas que más nos gusta en el año. El naranja será el color dominante.

Este otoño en Tlaxcala podrás conocer un lugar lleno de calabazas, escenarios temáticos y mucha diversión.

En Destinos te contamos los detalles del Festival Entre Cempasúchil, un plan que vale la pena poner en el calendario para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Con escenarios otoñales, calabazas y cempasúchil, esto es lo que habrá en el Festival Entre Cempasúchil en Tlaxcala. Foto: Cortesía Santum

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¿Dónde será el Festival Entre Cempasúchil?

La sede del festival es Santum Santuario de Girasoles, un campo de cultivo con más de 60 mil flores al año. Este año abrió sus puertas para apreciarlas en su máximo esplendor entre mediados junio y principios de julio. Frecuentemente organizan eventos especiales.

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¿Qué ver en el Festival Entre Cempasúchil en Tlaxcala?

Santum en Tlaxcala comienza a teñirse de naranja con calabazas y flores de cempasuchil, dando la bienvenida a un experiencia otoñal que combina Halloween y Día de Muertos.

Pensado para toda la familia, el Festival Entre Cempasúchil está acondicionado para que todos puedan disfrutar con comodidad de las actividades, tanto de día como de noche.

Si decides visitarlos por la mañana, el plan gira alrededor de los paisajes de otoño, donde podrás personalizar calabazas y encontrar escenarios para fotografías.

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Por la noche, hay otros atractivos:

Leyendas

Elevación de globos de cantoya

Callejoneada con mariachi encantado caracterizado

Banda sinaloense y más músuca

Ambas experiencias están pensadas para disfrutarlas con calma, pues la estancia del recorrido es de 4 a 5 horas aproximadamente donde podrás tomarte tu tiempo y, por supuesto, llenar tu galería de fotos.

Más allá de los escenarios y talleres, el Festival Entre Cempasúchil también incluye una parte educativa: conocer el trabajo que existe en el campo: desde el cuidado de semillas hasta el crecimiento de las flores.

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Santum busca que los visitantes vivan y conozcan algunas tradiciones, pues mientras Halloween representa la celebración de la cosecha, las actividades de Día de Muertos están pensadas para recordar a través de mensajes, recados y diferentes dinámicas a los seres queridos que ya no están.

El Festival Entre Cempasúchil te permitirá conocer sobre el proceso de cultivo y el banco de semillas de Santum. Foto: Cortesía Santum

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Entre Cempasúchil en Tlaxcala?

Para esta temporada, Santum cuenta con boletaje diferente dependiendo de las actividades que quieras vivir en el Festival Entre Cempasúchil :

Experiencia matutina

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Adultos: $150 por persona

Niños: $80

Experiencia nocturna

Adultos: $250

Niño: $100

El estacionamiento viene incluido en el precio de la entrada.

Los boletos ya están disponibles y pueden adquirirse a través de WhatsApp: (246) 180 3560

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¿Cuándo es Festival Entre Cempasúchil?

El Festival Entre Cempasúchil inicia oficialmente el 3 de octubre y abierto hasta el 8 de noviembre en el Santuario de Girasoles en San Francisco Atexcatzinco, en Apizaco, Tlaxcala.

Desde CDMX, el trayecto dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos. La forma más sencilla de llegar es tomando la autopista México-Puebla y continuar hacia Tlaxcala.

Una vez en el estado deberás dirigirte a San Francisco Atexcatzinco, donde se encuentra el santuario de girasoles.

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Si estás buscando un plan diferente, Festival Entre Cempasúchil puedes ser una opción para salir de la ciudad durante la temporada de otoño y disfrutar las tradiciones del país en Tlaxcala.

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