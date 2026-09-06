Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde de este domingo 6 de septiembre en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:46 horas con 18 segundos y tuvo su epicentro a 68 kilómetros al sur de San Marcos, Guerrero.

El sismo se localizó en las coordenadas 16.18 de latitud y -99.40 de longitud, con una profundidad de 15 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones ni personas lesionadas a causa del movimiento telúrico.

LL