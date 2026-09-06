La efectividad de los mecanismos de vinculación de datos telefónicos en México genera un intenso debate ciudadano tras la difusión de un caso práctico en redes sociales.

El creador de contenido Adrián de la Peña publicó una demostración en la plataforma TikTok en la cual explica paso a paso cómo completó el trámite gubernamental de vinculación utilizando la imagen de una identificación oficial modificada, lo que evidencia brechas en los controles de seguridad del sistema.

Foto: Captura de pantalla en TikTok (@adriandelapv)

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El experimento que puso en evidencia al sistema de verificación

Durante el material audiovisual, de la Peña detalla el procedimiento técnico que empleó para burlar los filtros de validación de la plataforma oficial de registro. El usuario ingresó al portal web correspondencia, solicitó el código de verificación vía mensaje de texto e inició el proceso de carga de documentos de identificación.

Para concretar la prueba, el creador digital utilizó la captura de pantalla de una credencial para votar ajena y sobrepuso su propia fotografía mediante un software de edición básico. Según se observa en la grabación, el sistema automatizado aceptó el documento editado a pesar de la discrepancia visual entre los datos textuales y la imagen en miniatura de seguridad.

Posterior a la carga del archivo, la prueba de reconocimiento facial y movimiento biométrico dio por validado el proceso de forma inmediata.

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"Así de sencillo es engañar el sistema de registro o vinculación de líneas celulares en México. Me bastaron cinco minutos, una computadora, un teléfono y una credencial que no es la mía", expresa de la Peña en el fragmento grabado. El creador de contenido añade que "la modificación la da como válida" y advierte que la facilidad para ingresar datos erróneos deja la puerta abierta para que terceros utilicen datos de ciudadanos inocentes sin su consentimiento.

Foto: Captura de pantalla en TikTok (@adriandelapv)

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Reacción en redes sociales y desconfianza en la protección de datos

El metraje acumula más de 3.8 millones de reproducciones, cerca de medio millón de reacciones positivas y miles de comentarios en la plataforma digital. La respuesta de la audiencia refleja una marcada desconfianza hacia la plataforma, pues cientos de usuarios afirman en la sección de comentarios que lograron realizar el trámite empleando credenciales de personas fallecidas o de familiares con el fin de proteger su privacidad.

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En el texto que acompaña a su publicación, el autor cuestiona la fiabilidad del padrón implementado durante la administración federal y señala el riesgo que representa el mal uso de copias de identificaciones impresas en establecimientos públicos. "La idea de vincular el número celular no es mala, el problema es la capacidad que tiene el gobierno para garantizar la seguridad de esos datos y la fiabilidad del registro", concluye el creador digital en la descripción del video.

@adriandelapv Asi el Registro de líneas celulares en México. 5 minutos bastaron para engañar al sistema de registro de líneas celulares del gobierno de México y el problema es que ya hay un celular registrado a nombre de otra persona que no es la usuaria, justo lo que “pretende combatir” esta vinculación de números celulares según el gobierno de Claudia Sheinbaum. Imagina que fuiste a la papelería imprimiste una copia de tu credencial, te vas y luego llega alguien malo a la papelería y les paga para que le den copias de las credenciales que han impreso en el día; luego hacen lo que yo hice y en 2hrs tienen 100 líneas celulares registradas a los nombres de esos ciudadanos. Empiezan a realizar cosas turbias con esos celulares, alguien denuncia los números y o sorpresa, el gobierno te culpa a ti de lo que hayan realizado y para deslindarte, TU serás el que tenga problemas no lo malitos. Eso es lo que cuestionamos, la idea de vincular el número celular no es mala, el problema es la capacidad que tiene el gobierno para garantizar la seguridad de esos datos y la fiabilidad del registro, porque no confiamos en este gobierno inútil que ha demostrado en múltiples ocasiones no tener esa capacidad. #Politica #NoticiasMexico #registrolineatelefonica #tiktokinforma #tiktoknoticias ♬ sonido original - Adrian De La Peña

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