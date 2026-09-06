Diputados federales, locales, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de la asociación civil Artículo 19 celebraron la semana de la libertad de expresión.

En la jornada, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés y realizada en San Luis Potosí, se abordaron los retos del periodismo y la libertad de expresión en la actualidad.

Dicha organización no gubernamental presentó un análisis y recomendaciones con el objeto de lograr la protección de este derecho fundamental. Entre los aspectos más relevantes destacaron: la libertad de expresión como un derecho amplio y reforzado por su función democrática; la necesidad de una definición funcional de periodista que incluya a comunicadores digitales; la aplicación del test tripartito de limitaciones; el uso del derecho penal como última ratio; y el llamado a que el Estado no se erija como árbitro de la verdad.

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"Cualquier normativa debe apegarse a estándares constitucionales e interamericanos y contar con la participación sustantiva del gremio periodístico", detalló Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico.

Por su parte, Marco Clavel Alessio Robles, coordinador legal del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología, también de Artículo 19 destacó la apertura del Congreso potosino para el diálogo.

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Serrano Cortés afirmó que el Poder Legislativo "defenderá siempre la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

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Como parte de los trabajos, también se desarrolló una conferencia magistral con los especialistas de la UNAM: el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, doctor en Derecho y en Comunicación Pública, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y especialista en derecho de la información, transparencia y rendición de cuentas; y el Dr. Manuel Granados Covarrubias, doctor en Derecho por la UNAM con especialidad en derecho constitucional y administrativo.

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La presidenta de la Mesa Directiva potosina, Sara Rocha Medina, reconoció la iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés, y aseveró que con dichos encuentros se reafirma la defensa de la libertad de expresión como un eje central de la agenda legislativa.

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