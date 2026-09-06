Tlalnepantla, Méx.- Dos millones de pesos habría ofrecido Diego Sebastián “N” a su chofer, Gerardo “N”, por ayudarlo a localizar una supuesta fortuna en criptomonedas y presuntamente participar en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo y su familia, en un domicilio del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Fue el 31 de agosto, de acuerdo con los actos de investigación que integran la carpeta del Ministerio Público, cuando Diego Sebastián “N” habría iniciado los preparativos para cometer el crimen.

Diego Sebastián “N” le pidió a su chofer Gerardo “N” conseguir una serie de objetos que, horas después, utilizaría para llevar a cabo las acciones y quitarle la vida al músico, su esposa Ana Paula de 35 años, su hija Sofía de tres años, a la joven Aleyda de 21 años, y a una de las mascotas de la familia.

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Gerardo “N” adquirió un desarmador plano, uno de cruz, dispositivos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuaje y cubrebocas

El objetivo, de acuerdo con la Fiscalía, era encontrar en el inmueble una supuesta “caja fría” que contendría cantidades millonarias de dólares en bitcoins.

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Los materiales se utilizaron para, presuntamente, sujetar a las víctimas, quienes fueron encontradas maniatadas. Éstos objetos fueron hallados en el vehículo de Diego Sebastián “N”.

La investigación logró establecer que el intervalo de muerte de las víctimas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, tiempo en que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecieron al interior del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, acorde con los registros de entradas y salidas de este lugar.

LL