El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentará a la reelección pese a los llamados crecientes para que renuncie a su cargo como jefe del organismo rector del fútbol mundial.

Infantino ha enfrentado una presión creciente después de que su controvertido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo fuera recibido con una furiosa reacción.

Pero la FIFA indicó el domingo que Infantino planea presentarse de nuevo en las elecciones del próximo año para un cuarto y último mandato hasta 2031.

“El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección”, señaló un portavoz de la FIFA.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: AFP

El 18 de noviembre es la fecha límite para que los candidatos se inscriban en la próxima contienda presidencial, exactamente cuatro meses antes de la votación.

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La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, ha encabezado los llamados para que Infantino se vaya, al afirmar que ha perdido la confianza en él y al amenazar previamente con boicotear torneos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo. Varias asociaciones nacionales, como la Federación Inglesa de Fútbol (FA), han retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

El sábado, Infantino se negó a comentar sobre su futuro al llegar para la inauguración del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia.

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Estados Unidos y Canadá se opusieron al plan de Gianni Infantino y exigieron "rendición de cuentas de FIFA" / FOTO: AP

“Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para decirlo. No es hoy, no es aquí, pero aquí y hoy, estamos disfrutando del fútbol”, dijo a Sky News.

La FIFA se disculpó por los errores cometidos en torno a su controvertido plan de vender ganancias de la Copa del Mundo a través de una filial comercial y se comprometió a “garantizar que no vuelvan a ocurrir”.

Pero eso no ha sido suficiente para aliviar la presión sobre la posición de Infantino.

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La UEFA está preparando una denuncia penal contra Infantino en tribunales suizos por posible mala gestión financiera en torno a su plan , ahora abandonado, de vender ganancias futuras de la Copa del Mundo a inversores privados.

El primer ministro británico Andy Burnham añadió su peso al debate el mes pasado, al afirmar que Infantino no era el hombre adecuado para liderar el organismo rector del fútbol mundial.