Luego de la a difusión de un video por redes sociales, en el que se observa a un integrante de la Guardia Nacional (GN) realizando declaraciones, referentes a las acciones de seguridad implementadas por autoridades de los tres órdenes de Gobierno en Guerrero, momentos antes de ser privado de la vida; la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó los hechos, además que tres personas también fueron localizadas sin vida en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

El uniformado se encontraba disfrutando de días de descanso en esa entidad, de la cual era originario.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que estos actos de violencia se presentan en un contexto de afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en la entidad, derivadas de las actividades realizadas por las autoridades durante la presente administración, particularmente en los últimos meses.

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La dependencia condenó enérgicamente estos actos de violencia y refrendó su compromiso de colaborar con las autoridades civiles en las investigaciones para esclarecer los hechos, incluidas las circunstancias relacionadas con las declaraciones difundidas en redes sociales.

También expresó sus más sentidas condolencias y solidaridad a la familia por la irreparable pérdida del integrante de la GN.

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“Esta dependencia del Ejecutivo Federal mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar apoyo institucional que corresponda”, subrayó.

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La Defensa resaltó que, ante estos acontecimientos, se reforzó inicialmente el despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos.

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Indicó que en los próximos días se tiene programado el arribo de un contingente mayor, el que no se retirará hasta detener y llevar a los responsables ante la justicia.

La Institución destacó que, de este refuerzo inicial y la implementación de una operación conjunta por parte del personal Militar, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado y Policía Estatal, este sábado se obtuvieron resultados en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco.

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Los efectivos detuvieron a 16 integrantes del grupo delictivo de “Los Ardillos”, dentro de los que destaca su operador financiero, el aseguramiento de 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina (cristal), 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Durante esta administración, las autoridades federales y estatales han intensificado las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial, obteniendo resultados contra las organizaciones delictivas con presencia en esa entidad, entre ellas “Los Tlacos”, “Los Rusos” y “Los Ardillos”

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Destacando mil 850 detenidos, mil 35 armas de fuego y 140 mil 49 cartuchos de diversos calibres, 39 granadas, 18.9 toneladas droga, seis laboratorios, mil 428 vehículos y 10 máquinas tragamonedas.

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