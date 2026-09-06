Un juez vinculó a proceso a Héctor “N” debido a su posible participación en el crimen de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, el juzgador otorgó un plazo de cuatro meses para hacer la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que esta persona fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando circulaba a bordo de un vehículo en la autopista México-Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México.

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En esta acción, se localizó en el asiento del copiloto una mochila entreabierta que contenía 747 mil pesos, cuya legal procedencia no pudo acreditar.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso.

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dft