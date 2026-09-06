Un alto responsable iraní amenazó el domingo con responder de forma más rápida e intensa a las ofensivas estadounidenses, después de que Teherán atacara buques de guerra de Estados Unidos en represalia por bombardeos contra petroleros iraníes.

Las partes están empantanadas en una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente, que inició el 28 de febrero con los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán.

"Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó", declaró Mohamad Baqer Qalibaf, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, en un discurso transmitido por medios iraníes.

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"Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa", añadió.

La autoridad dijo después que Teherán va a declarar en los próximos días como "zona prohibida" un punto próximo al estrecho de Ormuz.

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"Comenzará en la línea del bloqueo de la Armada de Estados Unidos e incluirá sectores del Golfo", precisó Mohsen Rezai. "Cualquier barco que entre en esta nueva zona será incluido en una lista de sanciones".

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Tras más de un mes de calma relativa, las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto cuando Estados Unidos bombardeó infraestructuras iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

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Desde el viernes, ambos bandos se enfrentan principalmente en zonas marítimas del Golfo, donde el tráfico marítimo sigue siendo muy reducido, entre el bloqueo del estrecho de Ormuz decretado por Irán y el cerco a los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron este domingo que atacaron un vehículo militar estadounidense no tripulado que "intentaba entrar en la zona protegida" del estrecho de Ormuz.

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El portavoz del Mando Central estadounidense para Medio Oriente (Centcom), Tim Hawkins, tachó esta afirmación de "mentira total" y afirmó que ninguna embarcación estadounidense ha sido atacada este domingo.

"Un acto de desesperación"

Irán mantiene un tono desafiante pero el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el domingo en el programa "This Week" de ABC que las autoridades iraníes intentan "aferrarse al poder".

"Saben que su programa nuclear está llegando a su fin. Su armada ha llegado a su fin. Su fuerza aérea ha llegado a su fin. Se están aferrando al poder", afirmó.

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Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber golpeado el sábado "tres buques petroleros que realizaban cruces no autorizados en el estrecho de Ormuz y tres buques estadounidenses en otras zonas", y advirtieron a los demás barcos que evitaran rutas no aprobadas por Teherán.

Teherán afirma que actuó en represalia contra bombardeos estadounidenses que apuntaron a tres petroleros iraníes.

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Uno de los buques se encontraba frente a la isla de Kharg, donde se ubica la principal terminal petrolera de Irán en el Golfo; otro en el sur, cerca del estrecho de Ormuz, y el tercero en el golfo de Omán, detalló el ejército estadounidense.

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Los Guardianes confirmaron el ataque estadounidense y lo calificaron como "un acto de desesperación ante el cierre" de esta vía estratégica para el comercio de hidrocarburos.

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Washington lanzó los bombardeos luego de que un portaaviones y un destructor estadounidenses "eludieran múltiples ataques iraníes no provocados", según informó el ejército de Estados Unidos, tras asegurar que ninguno de sus soldados resultó herido

De cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, el presidente Donald Trump busca restar importancia al conflicto y asegura que prefiere centrarse ahora en una "guerra económica" contra Irán, un país sometido a sanciones estadounidenses desde hace décadas.

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El republicano sostuvo el viernes que su país únicamente lanza "bombardeos puntuales" contra Irán, y que no es una guerra sino "un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta".