Saltillo, Coahuila.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno siempre va a decir que México es un país libre, independientemente y soberano.

En esta entidad fronteriza con Estados Unidos, Sheinbaum Pardo terminó este fin de semana la primera parte de su gira de rendición de cuentas por 10 estados de la República.

"México luchó mucho, el pueblo de México luchó mucho por su independencia, la soberanía, por la justicia social, por la libertad y por la democracia, estos son nuestros principios, es el principio por el cual ha luchado siempre nuestro pueblo.

Lee también Celebran semana de la libertad de expresión en San Luis Potosí; Artículo 19 plantea retos para proteger al periodismo

"Así que en el mes de la patria, siempre vamos a decir: ¡México es un país libre, independiente y soberano, y eso nos une a todas y a todos los mexicanos!", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Acusó la titular del Ejecutivo federal que gobiernos anteriores al de la llamada Cuarta Transformación "gobernaron con recetas que venían del extranjero" y "con visiones que venían de fuera, y ahora no".

[Publicidad]

La Presidenta entrega parte de su informe en Coahuila a dos años de su toma de posesión (06/09/2026). Foto: Presidencia

Durante su informe, Sheinbaum destacó que en Coahuila reciben 88 mil 942 personas algún apoyo del Bienestar.

Lee también Vinculan a proceso a Héctor “N” por recursos de procedencia ilícita; llevaba 747 mil pesos en una mochila

En el Auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo, acompañaron a la Presidenta integrantes de su gabinete, así como el gobernador priista Manolo Jiménez, quien fue abucheado en el acto y no habló.

[Publicidad]

Previo a la rendición de cuentas, autoridades colocaron candados en la entrada para impedir el paso de gente al Auditorio, lo que causó molestias entre las personas asistentes, además que algunas se retiraron del lugar porque, dijeron, las citaron desde la mañana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov