La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado, durante el recorrido Honestidad y Resultados en la Explanada de la Feria de Tepic, que el Aeropuerto Internacional de Tepic conservará su nombre original. También dio a conocer que la ampliación del aeropuerto se llevará a cabo en diciembre.

La fundadora del Festival Letras en Nayarit, Lorena Elizabeth Hérnandez, fue quien encabezó la iniciativa para que el nombre del poeta Amado Nervo (nacido en Nayarit) continúe en el aeropuerto.

"Durante tres años [Hernánez] se opuso al cambio de nombre de la terminal aérea que borraba a Nervo para ser sustituido por la marca comercial “Riviera Nayarit”.El Festival Letras en Nayarit lanzó un comunicado y una iniciativa en Change.org, justo en el natalicio de Nervo. Figuras como Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Juan Villoro, Élmer Mendoza, Enrique Serna, David Toscana, Horacio Franco y Alberto Ruy Sánchez, entre otros escritores y artistas, respaldaron la petición.

El presidente de Mota-Engil México, José Miguel Bejos, afirmó durante una entrevista con Joaquín López Dóriga que "la ausencia del nombre del poeta fue una omisión de la empresa y ofreció una disculpa a la comunidad nayarita", continúa el comunicado.También dijo que, a partir de todo lo que desató este movimiento social, la empresa intentará hacer presente el legado de Nervo, uno de los mayores escritores mexicanos del siglo XX, en la infraestructura aeroportuaria.

Hernández celebró que se haya logrado preservar el nombre del poeta y afirmó: “Nunca la mercadotecnia podrá estar por encima de la cultura”.

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melc