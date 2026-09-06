El presidente estadounidense, Donald Trump, desató una nueva polémica al publicar en sus redes sociales un mapa del estado de New Mexico con el nombre de México tachado y, en vez de él, sobrepuesto, el de New America.

Trump publicó el mapa en su cuenta en Truth Social y luego la Casa Blanca la replicó en X.

Las respuestas no se hicieron esperar: "Están completamente locos. Y además, ¿no tienen algo mejor que hacer, como bajar los precios para los estadounidenses?", cuestionó un usuario en X.

"Así que Trump puede hacer bromas cambiando los nombres en sus órdenes ejecutivas (supongo que lo siguiente será cambiar Nuevo México por Nueva América), pero sigue sin poder bajar el precio de la gasolina ni de los alimentos, ni hacer públicos los expedientes de Epstein", señaló otro usuario, en alusión al caso del financista pederasta Jeffrey Epstein, que ha sido relacionado con Trump.

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En los últimos días, Trump propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de "estrecho de Trump", en el contexto de la guerra con Irán. El presidente consideró que el cambio de nombre sería "sexy".

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También ordenó rebautizar el lago Ontario como "Lago América", en medio de la guerra comercial con Canadá.

El mandatario continuó así su tendencia de cambiar nombres y burlarse de otros países, que inició con su orden ejecutiva para cambiarle el nombre de Golfo de México por el de Golfo de América.

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Mapa de Nuevo México publicado por Donald Trump en Truth Social. FOTO: @realDonaldTrump

Ni México ni Canadá han aceptado los cambios.

Sin embargo, Google sí cambió los nombres, al menos en los mapas de Estados Unidos, alegando que solo hacen el cambio en el país donde se emitió la orden, mientras que en los mapas de los demás países el nombre se mantiene como el original.