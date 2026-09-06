Mundo | 06-09-26 | 14:48 | Actualizada | 06-09-26 | 14:50 |

El presidente estadounidense, , desató una nueva polémica al publicar en sus redes sociales un mapa del estado de New Mexico con el nombre de México tachado y, en vez de él, sobrepuesto, el de New America.

Trump publicó el mapa en su cuenta en Truth Social y luego la la replicó en X.

Las respuestas no se hicieron esperar: "Están completamente locos. Y además, ¿no tienen algo mejor que hacer, como bajar los para los estadounidenses?", cuestionó un usuario en X.

"Así que Trump puede hacer bromas cambiando los nombres en sus órdenes ejecutivas (supongo que lo siguiente será cambiar Nuevo México por Nueva América), pero sigue sin poder bajar el precio de la gasolina ni de los alimentos, ni hacer públicos los expedientes de Epstein", señaló otro usuario, en alusión al caso del financista pederasta , que ha sido relacionado con Trump.

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En los últimos días, Trump propuso cambiar el nombre del por el de "estrecho de Trump", en el contexto de la guerra con Irán. El presidente consideró que el cambio de nombre sería "sexy".

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También ordenó rebautizar el como "Lago América", en medio de la con Canadá.

El mandatario continuó así su tendencia de cambiar nombres y burlarse de otros países, que inició con su orden ejecutiva para cambiarle el nombre de por el de.

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Mapa de Nuevo México publicado por Donald Trump en Truth Social. FOTO: @realDonaldTrump
Mapa de Nuevo México publicado por Donald Trump en Truth Social. FOTO: @realDonaldTrump

Ni México ni Canadá han aceptado los cambios.

Sin embargo, sí cambió los nombres, al menos en los mapas de , alegando que solo hacen el cambio en el país donde se emitió la orden, mientras que en los mapas de los demás países el nombre se mantiene como el original.

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