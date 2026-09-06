Monterrey, NL. - Un choque entre un camión de transporte de personal que trasladaba a simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum y una unidad de transporte urbano dejó este domingo a 21 personas lesionadas en el cruce de Arteaga y Doctor Coss, en el Centro de Monterrey.

Tres de los afectados requirieron traslado a un hospital.

El percance ocurrió alrededor de las 12:35 horas, cuando ambas unidades colisionaron en el cruce, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con la corporación estatal, los 21 lesionados fueron atendidos y valorados en el sitio por los cuerpos de emergencia.

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Las autoridades señalaron que las lesiones no eran de gravedad, aunque tres pacientes fueron trasladados al Hospital General de Zona Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

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En el camión de transporte de personal viajaban personas que habían acudido a actividades relacionadas con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León y que se dirigían de regreso a la colonia Fernando Amilpa, en el municipio de Escobedo.

Tres de los afectados requirieron traslado a un hospital. 06/09/2026. | Foto: Especial.

Según la versión proporcionada por algunos de los pasajeros, el transporte privado circulaba por Doctor Coss hacia el norte cuando ocurrió el impacto con el camión urbano.

Los ocupantes señalaron que, al momento del accidente, los semáforos ubicados en el cruce presentaban fallas y operaban con luces intermitentes. No obstante, las causas del choque y las responsabilidades serán determinadas por la autoridad correspondiente.

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Protección Civil de Nuevo León movilizó una unidad al sitio, junto con elementos de Protección Civil de Monterrey y Escobedo, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas y paramédicos de la Cruz Roja.

Tras la colisión, los cuerpos de auxilio también atendieron un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica, por lo que aplicaron material absorbente para reducir riesgos a los automovilistas.

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Choque en Nayarit

No es el único suceso de este tipo, pues en la noche del sábado, cuatro personas fallecieron y veinte resultaron lesionadas tras el choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler, en el municipio de Rasamorada, en Nayarit, los cuales regresaban a sus hogares tras asistir al mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que el choque ocurrió en el "kilómetro 100 de la carretera Federal 15 libre, en la localidad Lázaro Cárdenas".

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Las personas lesionadas fueron trasladadas a los hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

Este domingo, el gobierno del estado de Nayarit comunicó que, por instrucción del gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, se "dará seguimiento a la atención médica de las personas lesionadas y cubrirá los gastos médicos y funerarios que se requieran".

De acuerdo con la fiscalía, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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JACL