Culiacán, Sin. - El aeropuerto internacional de Mazatlán opera con normalidad, luego que una persona buscó refugio en el área de estacionamiento, ya que presuntamente fue víctima de un ataque a balazos cuando circulaba por la carretera, por lo que la Guardia Nacional montó un operativo de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de sus cuentas de redes sociales, divulgó que la Guardia Nacional mantiene bajo control el aeropuerto y áreas cercanas, sin que el incidente trastorne las salidas y llegadas de los vuelos.

Solo hizo mención de que una persona llegó al estacionamiento de la terminal aérea en busca de refugio, ya que esgrimió que había sido objeto de un ataque a balazos por un grupo armado cuando circulaba por la carretera.

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Los datos que se conocen son que una persona del sexo masculino que conducía una camioneta Ram llegó y se introdujo a gran velocidad al estacionamiento del aeropuerto internacional “Rafael Buelna Tenorio”, por lo que el personal federal de vigilancia desplegó un operativo para conocer la situación.

Según la información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública, el incidente no pasó a mayores, por lo que el aeropuerto opera con toda normalidad, pero se mantiene un fuerte operativo en sus cercanías en busca de los presuntos agresores.

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JACL/LL