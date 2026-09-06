Culiacán, Sin.- . En la capital del estado se vivió un nuevo fin de semana violento, con un saldo de cuatro personas asesinadas a balazos, entre ellas un niño mayor de un año; siete más ingresaron a hospitales por lesiones por disparos y tres civiles fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva en una larga persecución.

Un reporte de personas armadas que circulaban en un vehículo Civic movilizó en forma inicial a elementos estatales, los cuales los detectaron al circular por la calzada Heroico Colegio Militar, en donde se inició una persecución en la que se unieron elementos del Ejército.

Tres civiles que viajaban en dicha unidad se introdujeron a un motel, ubicado en la salida sur, donde descendieron e intentaron huir, pero fueron capturados, sin que se dieran mayores detalles de sus identidades y si portaban armas de fuego.

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Una persona del sexo masculino, como de 30 años de edad, fue trasladada en un vehículo privado a un hospital, luego de haber sido atacado a balazos en la calle Manuel Gutiérrez de la colonia Felipe Ángeles en la capital del estado, sin que sus agresores fueran detenidos.

En la colonia Tierra Blanca, en la parte norte de Culiacán, una persona identificada como Juan Carlos “N”, de 44 años de edad, resultó herida de varios disparos realizados por los ocupantes de una motocicleta, mientras conducía un automóvil.

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Dos personas que convivían en un expendio de cerveza que se ubica en el boulevard Las Torres de la colonia Las Estancias fueron víctimas de un atentado a balazos por parte de personas desconocidas. En el lugar de los hechos perdió la vida Adrián “N”, de 28 años de edad, y su acompañante resultó herido.

En un ataque a balazos contra varias personas que se encontraban fuera de un domicilio sobre la avenida del Mar, en la colonia Prados del Sur, en Culiacán, dejó a un adulto y un niño de un año cuatro meses de edad muertos y dos personas más lesionadas.

Fin de semana violento en Sinaloa. Foto: especial

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Poco más tarde, una de las dos personas adultas que resultaron heridas, identificada como uno de los agresores, falleció en un hospital a causa de las lesiones que le provocó uno de sus propios compañeros por accidente.

Sobre la persona del sexo masculino que falleció en el lugar del atentado, fue identificado como Manuel “N”, sin que se conociera su edad. Sobre los lesionados, solo se conoció que el niño de nombre Juan Alejandro “N” falleció poco después de haber ingresado a un hospital a causa de las heridas que recibió.

En la colonia Bosques del Álamo, dos personas del sexo masculino fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja, al ser atacados a balazos por personas que viajaban en dos motocicletas. Los lesionados, cuyos nombres no se dieron a conocer, fueron llevados a un hospital.

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mahc/LL