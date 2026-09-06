Metrópoli | 06-09-26 | 10:02 | Actualizada | 06-09-26 | 10:04 |

La () informa que, para este domingo en la Ciudad de México, dominará el cielo nublado con ambiente cálido después del mediodía.

Por la tarde se prevé probabilidad de, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados (°C), con una mínima de 16°C. Para las 6:00 horas del lunes, el termómetro registrará 15°C, por lo que se espera amanecer fresco.

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Además, se registrarán vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), los cuales podrán alcanzar rachas de hasta 45 km/h.

El monitoreo del volcán Popocatépetl no reporta emisiones de ceniza reciente; en caso de presentarse, la pluma se dirigiría hacia el noroeste, con riesgo de caída en la capital.

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Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos del .

mahc/LL

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