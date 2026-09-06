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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este domingo en la Ciudad de México, dominará el cielo nublado con ambiente cálido después del mediodía.
Por la tarde se prevé probabilidad de lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
La temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados (°C), con una mínima de 16°C. Para las 6:00 horas del lunes, el termómetro registrará 15°C, por lo que se espera amanecer fresco.
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Además, se registrarán vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), los cuales podrán alcanzar rachas de hasta 45 km/h.
El monitoreo del volcán Popocatépetl no reporta emisiones de ceniza reciente; en caso de presentarse, la pluma se dirigiría hacia el noroeste, con riesgo de caída en la capital.
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Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
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mahc/LL
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