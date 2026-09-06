[Publicidad]
Washington. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este domingo que su Gobierno podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y optar, en cambio, por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas.
“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró Wright durante una entrevista con la cadena ABC.
El funcionario agregó que la posibilidad de lograr un pacto con Teherán podría quedar aplazada hasta la llegada de una nueva administración estadounidense.
Lee también Trump condiciona acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que normalice relaciones con Israel; sería un "avance histórico" hacia la paz
Las declaraciones de Wright llegan después de que Irán bombardeara un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz este domingo, en respuesta a los ataques de EU a unos barcos petroleros iraníes ayer sábado.
Estas nuevas hostilidades se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto.
[Publicidad]
Washington y Teherán han mantenido conversaciones directas e indirectas por meses para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto.
Lee también Acaban las negociaciones directas entre EU e Irán sin acuerdo; Vance afirma que eran “bastante flexibles”
En junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que abrió un nuevo proceso de diálogo y contemplaba medidas sobre las reservas iraníes de uranio enriquecido y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las conversaciones no han desembocado en un acuerdo nuclear definitivo.
[Publicidad]
En EU, el precio promedio de la gasolina registró el récord histórico de unos 4,14 dólares por galón (3,785 litros) este fin de semana del Día del Trabajo, festividad que marca el fin del verano en el país, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).
La organización relacionó esta subida de los precios con "la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril".
ss
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Tendencias
¿Cuáles son los alimentos más frescos de septiembre?; guía de productos de temporada en México
Espectáculos
Todo lo que debes de saber de "La granja VIP 2": participantes, conductores, horarios y dónde ver el 24/7
Estados
Mueren cuatro personas tras choque de autobús en Nayarit; regresaban de evento por informe de Claudia Sheinbaum
Estados
Aseguran presunto centro de minería de criptomonedas en Puebla; investigan posible lavado de recursos
Deportes
¿Quién es Kai Antonio, hijo de Jorge Campos? Debutó como portero profesional en Canadá
Noticias
Homicidio del tecladista de Camilo Séptimo: ¿qué sigue tras la prisión preventiva de Diego 'N' y Gerardo 'N'?
Noticias
Revelan qué hizo el asesino de Jonathan Meléndez y su familia después del crimen: habría ido por tacos
Showbiz
Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton tras volver a Reino Unido: “No se humillará”