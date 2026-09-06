En esta ocasión arrancamos desde Japón (vía India) con la presentación y prueba de manejo de la totalmente nueva Suzuki Across.

Bruno nos platica todos los detalles de esta SUV subcompacta que llega en versión GLX con motor 1.5L asistido por tecnología Boostergreen (105 HP y 142 lb-pie de torque).

Evaluamos su salto tecnológico con cuadro digital de 10.25", pantalla central de 10.1", Head-Up Display, asientos ventilados, iluminación ambiental, suite completa de asistencias ADAS y su precio de $529,990 MXNAdemás, en el marco del orgullo mexicano, Benito entrevista a Dirk Biller, Director General de GS Motors Global.

Tras alcanzar el hito de 10 millones de motocicletas ensambladas en la planta de Ensamblica en Toluca, la marca da un salto histórico con la nueva Itálica 300Z: el primer modelo en el que la ingeniería, el diseño y la propiedad intelectual se desarrollan 100% en México para satisfacer las necesidades del motociclista nacional.

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