Gabito Ballesteros y la Banda MS fueron los encargados de cerrar el primer día del Festival Arre dando lo mejor de las dos generaciones más recientes del regional mexicano.

El primero fue el exponente de los corridos tumbados en el escenario Tecate, con un video que representaba su paso de los trabajos del rancho a la estrella en la que se convirtió.

Un intro de rock pero interpretado por los metales del regional le dio entrada para dejar algunas de sus canciones más conocidas como “Perlas Negras” o “AMG”.

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Pirotecnia y confeti por montones acompañaron su show en el que no estuvo solo, Víctor Mendivil dio una muestra de lo que hará mañana cuando tome su turno al bate.

Además Calle 24 acompañó “Cuerno Azulado”, uno de los corridos más populares y polémicos de la escena, cerrando la presentación en la que Gabito en repetidas ocasiones defendió a los tumbados diciendo “Arriba los corridos tumbados a la verga”.

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En la Hacienda se abrieron las puertas por última vez en punto de las 00:00 para que la Banda MS hiciera lo propio festejando más de 23 años de trayectoria.

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“El amor de tu vida”, “Háblame de ti” y “No me pidas perdón”, fueron los temas con los que la agrupación calentó motores ante las 41 mil 512 personas que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Los invitados no faltaron, aunque no en persona una botarga representando a Snoop Dogg apareció en la tarima causando algunas risas entre el público.

El romanticismo llegó con “Mi mayor anhelo”, “El color de tus ojos” y “Hermosa experiencia”, que no dejaron de lado otros iconos de revancha y desamor como “Me gusta su vieja”.

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En este rubro la agrupación encabezada por Walo también se dio permiso de hacer un cover de “Mi buen amor” de Mon Laferte.

Las lágrimas no duraron mucho y el baile volvió mientras las trompetas inundaban el recinto junto a unas tímidas gotas de lluvia que decidieron alejarse para no interrumpir la fiesta.

Pasada la 1:00 los de Mazatlán, Sinaloa bajaron del escenario cerrando la puerta de la Hacienda que tendrá que esperar hasta mañana para seguir con la música.

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melc