Un día, Pedrito Fernández dejó de pensar únicamente en “La de la mochila azul” y quiso ser visto como lo que ya era: un muchacho.

La imagen del niño que había crecido frente a las cámaras cambió y, con ella, la manera en la que sonaba. Cantó temas pop como “Maniquí”, “Coqueta” y “Un sábado más”, con los que logró que, poco a poco, aquel diminutivo quedara atrás.

Ya como Pedro Fernández, entendió que su camino musical tampoco estaba del todo ahí. Quiso volver al mariachi, a las rancheras, a esos sonidos hechos en México con los que había comenzado.

La decisión no coincidió con los planes de su disquera y de inicio no grabó, pero eso lo llevó a defender la música que quería cantar.

Hoy, casi cuatro décadas después, reconoce algo de aquella inquietud en una generación que también ha buscado su propia manera de hacer sonar la música mexicana.

Apuesta por nuevos aventureros en el regional. Foto: STARMEDIA CONSULTING

Sabe que cantantes como Natanael Cano, Peso Pluma y Gabito Ballesteros tomaron rutas muy distintas a la suya, pero más que criticarlos o verlos como una amenaza para el género, prefiere mirarlos como jóvenes que llevan los sonidos mexicanos a públicos que crecieron escuchando otra música.

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“La música tiene siempre esta magia maravillosa donde se renueva, se actualiza, llegan estos muchachos que han logrado poner la música regional mexicana en otro contexto a través de una propuesta musical distinta”, dice a EL UNIVERSAL.

Sobre las letras prefiere no detenerse. Sabe que no todas las canciones recorren el mismo camino, pero sí reconoce en estos intérpretes algo que para él pesa mucho: la convicción de tener una propuesta.

“A mí me encanta, admiro y respeto muchísimo la carrera de los compañeros. Creo firmemente que lo han hecho con una gran seriedad, convicción y pasión”, dice.

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También celebra la presencia de nuevas voces femeninas en el regional. Menciona a Majo Aguilar y Camila Fernández, dos intérpretes que, considera, han encontrado su propio espacio dentro del género.

“Son propuestas maravillosas, lo hacen muy bien. No soy juez ni nada, pero los resultados hablan por sí solos. El público las quiere y las arropa, y eso me parece padrísimo”.

De Tokio a tiktok

Ese mismo principio está detrás de Ave Fénix, la gira con la que Pedro Fernández llegará mañana al Auditorio Nacional, mientras se acerca a los 50 años de trayectoria.

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“Lo tomamos no como el que resurge de las cenizas, sino como la renovación permanente, la actualización permanente, el reinventarse permanentemente, porque eso es lo que he venido haciendo toda mi carrera”, detalla.

En este tiempo, dice el cantante de 56 años, ha comprobado que la música mexicana puede viajar mucho más lejos de lo esperado.

Durante una visita a Japón, recuerda, él y los integrantes de su mariachi habían terminado de grabar unos videos en Tokio cuando se detuvieron a comer una hamburguesa.

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Y entonces surgió una ocurrencia: “Los muchachos me dijeron: ‘Oiga, Pedro, ¿cómo ves si bajamos la leña y nos aventamos una cancioncita aquí en la avenida?’”. Eligieron “Yo no fui” y comenzaron a tocar en plena calle.

“No sabes la cantidad de personas que se aglomeraron, japoneses en el 99%, cantando, bailando. Llegó la policía, nos querían llevar a la cárcel, todo un espectáculo”, recuerda.

“Fue una satisfacción enorme ver que el público la identifica, la canta, la baila o la intenta cantar”.

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Pero esa conexión con públicos inesperados sigue apareciendo.

Cuenta que hace poco encontró en TikTok a un niño español que viajaba en el portabebé de un automóvil cantando “Mi salón está de fiesta”, que grabó como Pedrito.

“Caramba, algo bueno he hecho para que un público tan chiquito esté cantando mis canciones”, dice.

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Aún quiere escena

Aunque en los últimos años ha preferido concentrarse en la música, Pedro asegura que tampoco cierra la puerta a volver a la actuación.

“Volver a la actuación me encantaría. Ojalá se presente una propuesta que yo sienta que puedo realizar de la mejor manera”.

Hace años decidió alejarse de las telenovelas porque las grabaciones le quitaban tiempo frente al público, pero reconoce que le gustaría hacer una obra musical.

Sabe que la actuación sigue siendo parte de su historia y lo comprueba en redes, donde reaparece en memes de la película “Vacaciones de terror” y en otro, ya clásico, recostado y pensativo durante las grabaciones de la telenovela “Hasta el fin del mundo”.

“Es una forma muy divertida de interacción con nuestro público. No solo por los memes, sino porque permanentemente te están expresando cariño y apoyo”, dice agradecido.

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