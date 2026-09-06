Después de una primera temporada que puso a varias celebridades a convivir lejos de los lujos y bajo las reglas de una granja, "La granja VIP" está de regreso. La segunda edición llega con más famosos, nuevas dinámicas y una competencia en la que las alianzas, la estrategia y la convivencia serán fundamentales para llegar hasta el final.

En esta ocasión serán 20 participantes los que tendrán que adaptarse a la vida en el campo, realizar distintas labores y enfrentarse a las pruebas que definirán el rumbo de la competencia.

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¿De qué trata "La granja VIP"?

"La granja VIP" es un reality de convivencia en el que un grupo de famosos deja por varias semanas las comodidades de su vida cotidiana para vivir en una granja. Los participantes tienen que adaptarse a una rutina completamente diferente, hacerse cargo de animales y realizar distintas tareas del campo, mientras conviven bajo el mismo techo.

Pero el trabajo no es lo único que tendrán que enfrentar. A lo largo de la competencia deberán participar en pruebas, nominaciones y diferentes dinámicas que pondrán a prueba su resistencia, estrategia y capacidad para formar alianzas. Cada decisión puede acercarlos a la final o convertirlos en el próximo eliminado.

La convivencia también es parte fundamental del programa: las diferencias de personalidad, las amistades y los conflictos quedan registrados por las cámaras, que permiten al público conocer lo que sucede dentro de la granja.

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Al final, el público tiene la última palabra sobre quién continúa en la competencia, mientras que el participante que consiga llegar hasta el final se convertirá en el ganador de "La granja VIP" y se llevará el premio de dos millones de pesos.

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¿Cuándo se estrena "La granja VIP 2"?

La segunda temporada de "La granja VIP" comienza este domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO.

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La gala de estreno será la encargada de presentar a los participantes y dar el banderazo de salida a una nueva edición del reality.

¿Dónde ver "La granja VIP 2" las 24 horas?

Para quienes no quieran perderse ningún detalle, la producción contará con una transmisión 24/7, que permitirá seguir la convivencia de los famosos prácticamente durante todo el día.

La señal 24/7 comenzará después de la gala de estreno de este domingo 6 de septiembre. Una vez que termine la primera emisión, los seguidores podrán continuar viendo lo que ocurre dentro de la granja.

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La experiencia 24/7 estará disponible en Disney+ en México, mientras que TV Azteca también ofrecerá contenidos relacionados con el reality a través de sus plataformas digitales.

¿Quiénes son los participantes de "La granja VIP 2"?

La segunda temporada contará con 20 famosos. En esta edición los participantes son:

Carlos Trejo Ivonne Montero Kenny Avilés Kevyn Contreras “Bicolor” Kunno Rafael Mercadante Fernando Lozada María Karunna Niurka Marcos Mónica Escobedo Daniela Alexis “La Bebeshita” Abigail Pak “La Coreañera” Natalia Alcocer Manelyk González

La producción estableció que el elenco estará compuesto por 20 celebridades, por lo que la lista completa se conocerá con los nombres restantes presentados durante la gala de estreno de este domingo

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¿Quiénes conducen "La granja VIP"?

Adal Ramones será nuevamente el conductor principal del reality, mientras que Kristal Silva lo acompañará como coconductora.

La cobertura digital estará a cargo de Mallezaa, quien tendrá contacto con los participantes y ofrecerá contenido adicional relacionado con lo que sucede dentro de la granja.

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¿Quiénes serán los críticos?

El panel de críticos estará integrado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero.

A ellos se suma Alfredo Adame, ganador de la primera temporada, quien ahora tendrá la tarea de analizar las decisiones, estrategias y conflictos de los nuevos granjeros.

¿A qué hora comienzan las actividades de La Granja VIP 2?

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Las principales actividades de La Granja VIP 2 podrán seguirse de lunes a viernes a partir de las 21:00 horas, cuando comiencen las dinámicas de cada jornada.

Lunes: El Capataz, 21:00 horas.

Martes: El Duelo, 21:00 horas.

Miércoles: La Asamblea, 21:00 horas.

Jueves: La Salvación, 21:00 horas.

Viernes: La Traición, 21:00 horas.

Los domingos, la gala de eliminación comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué tendrán que hacer los famosos?

Los participantes no llegaron a la granja para descansar. Durante su estancia tendrán que realizar diferentes labores relacionadas con la vida en el campo, además de convivir con animales y cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas.

A esto se suman las diferentes competencias que otorgarán beneficios dentro del juego y que pueden cambiar la posición de cada participante.

¿Cómo serán las nominaciones y eliminaciones?

La estrategia tendrá un papel fundamental en esta temporada. Los participantes tendrán que enfrentarse a diferentes dinámicas que definirán quién queda en riesgo de abandonar la competencia.

Una de ellas será La Asamblea, donde los granjeros deberán tomar decisiones frente a sus compañeros.

También estarán La Salvación, El Duelo y La Traición, dinámicas que pueden cambiar el rumbo de la competencia y poner en riesgo las alianzas que se formen dentro de la granja.

Al final, el público tendrá un papel determinante en las eliminaciones al votar por sus favoritos.

El gran premio

El ganador de esta temporada se llevará un premio de dos millones de pesos.

La cantidad será el incentivo para los famosos que deberán superar las labores del campo, las nominaciones, las competencias y, sobre todo, la convivencia con el resto de los participantes.

Con 20 celebridades dentro de la granja, la segunda temporada promete más alianzas, estrategias, enfrentamientos y polémicas. Ahora habrá que ver quién logra adaptarse mejor a la vida en el campo y convertirse en el segundo ganador del reality.

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