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Debido a manifestantes, desde las nueve de la mañana está cerrada la circulación sobre Eje Central, desde avenida Fray Servando Teresa de Mier hasta avenida Juárez.
Por lo tanto, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial SSC) recomendó tomar Congreso de la Unión y Eje 1 Norte como alternativas a la circulación.
En la esquina de Eje Central y Francisco I. Madero hay un camión de pasajeros estacionado que impide el paso en la zona.
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Además, hay una serie de casas de campaña que impiden el paso vehicular, según las fotografías que compartió la dependencia en su cuenta de X.
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mahc/LL
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