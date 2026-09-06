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Un tribunal egipcio condenó a muerte a una conocida presentadora de televisión y a otras 11 personas por cargos relacionados con drogas, informaron este domingo medios oficiales.
La presentadora, Sarah Khalifa, de 39 años, es conocida principalmente por su programa "Misión Imposible", en el que abordaba temas relacionados con la seguridad y la delincuencia.
El periódico Al-Ahram, vinculado al gobierno, informó que un tribunal de El Cairo condenó a Khalifa y a los otros 11 acusados "a la pena de muerte en la horca por los cargos de formar una banda criminal organizada especializada en la adquisición de materiales utilizados en la fabricación de narcóticos, con la intención de traficarlos, y por la posesión y el porte de armas de fuego y municiones sin licencia".
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Además, se les impuso una multa de 500 mil libras egipcias, equivalentes a 9 mil 800 dólares.
Otras nueve personas acusadas en el mismo caso fueron condenadas a cadena perpetua y siete más fueron absueltas.
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En un video que circula en redes sociales aparece Khalifa durante la lectura de sentencia, pidiendo "misericordia y humanidad".
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También alega haber sido "víctima de una injusticia”.
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Las autoridades dijeron haber incautado 750 kg de drogas sintéticas y materias primas en dos propiedades residenciales ligadas con los acusados. El caso se sustentó con testimonios de una veintena de personas, fotos y videos.
Khalifa es dueña de una clínica de cirugía cosmética y de una compañía productora especializada en organizar eventos.
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Según Al Ahram, Khalifa y otros acusados fueron sentenciados a cinco años de prisión en un caso separado por secuestro y ataque a un hombre.
Egipto aplica la pena de muerte en casos de asesinato premeditado, terrorismo, violación y tráfico de drogas.
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