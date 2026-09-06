Mundo | 06-09-26 | 13:48 |

Un tribunal egipcio condenó a muerte a una conocida y a otras 11 personas por cargos relacionados con , informaron este domingo medios oficiales.

La presentadora, Sarah Khalifa, de 39 años, es conocida principalmente por su programa "Misión Imposible", en el que abordaba temas relacionados con la seguridad y la delincuencia.

El periódico Al-Ahram, vinculado al gobierno, informó que un tribunal de El Cairo condenó a Khalifa y a los otros 11 acusados "a la en la horca por los cargos de formar una banda criminal organizada especializada en la adquisición de materiales utilizados en la fabricación de , con la intención de traficarlos, y por la posesión y el porte de armas de fuego y municiones sin licencia".

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Además, se les impuso una multa de 500 mil libras egipcias, equivalentes a 9 mil 800 dólares.

Otras nueve personas acusadas en el mismo caso fueron condenadas a y siete más fueron absueltas.

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En un video que circula en redes sociales aparece Khalifa durante la lectura de sentencia, pidiendo "misericordia y humanidad".

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También alega haber sido " de una injusticia”.

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Las autoridades dijeron haber incautado 750 kg de y materias primas en dos propiedades residenciales ligadas con los acusados. El caso se sustentó con testimonios de una veintena de personas, fotos y videos.

Khalifa es dueña de una clínica de cirugía cosmética y de una compañía productora especializada en organizar eventos.

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Según Al Ahram, Khalifa y otros acusados fueron sentenciados a cinco años de prisión en un caso separado por y ataque a un hombre.

Egipto aplica la pena de muerte en casos de asesinato premeditado, terrorismo, violación y .

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