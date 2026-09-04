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La Guardia Civil de Gran Canaria informó que aseguró una narcolancha que transportaba 3 mil 360 kilos de cocaína y que se situaba a unas 70 millas al sur de la isla española y detuvo a cinco personas.
A través de un comunicado, explicó que guardias civiles del Servicio Marítimo español actuaron para detener dicha embarcación, que rápidamente emprendió la huida.
Tras realizar varias obras evasivas, se detuvo la narcolancha con los sujetos a bordo que portaban un fusil de asalto y una ametralladora.
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Según reportes de la Guardia Civil, los cinco implicados, de entre 21 y 40 años, viajaban con 139 bultos de cocaína.
Los detenidos fueron dispuestos ante autoridades oficiales y enfrentan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, desobediencia grave, tenencia ilícita de armas y afiliación a una organización criminal.
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dmt/bmc
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