La estudiante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de agosto en la Ciudad de México, fue localizada con vida, informó la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján.

A través de sus redes sociales, la funcionaria confirmó que la estudiante del programa de Doctorado en Historia del CIESAS fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan.

“Confirmamos la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del doctorado en el CIESAS, quien fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, Tlalpan”, informó Bertha Alcalde.

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Detalló que, tras su localización, Jenny Kalindy fue trasladada por personal especializado a un hospital para recibir valoración y atención médica.

“Su vida se encuentra fuera de riesgo”, señaló la fiscal general, quien también agradeció la colaboración de la red de apoyo de la estudiante, la comunidad académica y todas las personas que participaron en su búsqueda.

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La Fiscalía capitalina informó que en breve dará a conocer mayor información sobre el caso.

Localizan con vida a Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo. Foto: Captura de pantalla

LL