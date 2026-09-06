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Familias, parejas, peatones, ciclistas, patinadores y hasta perros disfrutaron este domingo de la plancha del zócalo, que lució completamente libre, imagen que no se veía desde hace varios meses.
Previo al 15 de septiembre, la Plaza de la Constitución está libre de carpas y vallas, por lo que cientos de personas pudieron apreciarla a plenitud.
Las familias caminaban libremente y aprovechaban para observar y disfrutar la vista de la plancha, Palacio Nacional, la Catedral, el Edificio Virreinal y la bandera monumental.
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Para capturar el momento se tomaban fotos, selfies y videos, pues saben que se acerca la recta final del año y la Plaza de la Constitución seguramente estará ocupada por distintas festividades como la de Día de Muertos y Navidad.
Había algunos ‘toreros’ que aprovechaban para vender líquido para hacer burbujas y en las orillas se apreció a personas vendiendo las tradicionales tlayudas.
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Los niños corrían o jugaban a romper las burbujas; algunos más iban con su patín y se deslizaban a lo largo de este espacio.
La vista era apreciada por peatones, pero también se observaron a jóvenes en patineta y a ciclistas paseando alegremente por la plancha del Zócalo.
Las opiniones se dividieron; a algunos sí les gusta el Zócalo libre, aunque otras personas ya se acostumbraron a verlo con puestos.
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“Me gusta que esté tranquilo y que esté despejado, aunque personalmente sí a veces se extraña un poquito como más gente; o sea, que se vean más puestitos y así. Sí lo extraño un poquito, pero sí entiendo que es más cómodo para el peatón que esté así todo despejado. Venimos a pasear en bicicleta y sí está mejor, aunque nunca me ha gustado, a mí en lo personal, todo así sin nada, como vacío”, expuso Jorge Luis Orozco, quien acudió en bicicleta con otra joven.
Roberto Reynoso viajó de Orizaba a la Ciudad de México, y este domingo acudió con un grupo de amigos al Zócalo capitalino.
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“Yo como turista, he venido en ciertas ocasiones y, pues, ahorita veo muy libre lo que es el espacio. Sí me sorprende mucho, nunca me había tocado ver la explanada, ahora sí que completa o de acceso completamente peatonal. La verdad, se ve muy bien. Le da, desde mi punto de vista, un aspecto limpio a la ciudad; a mí me agrada el verlo así”, comentó.
Recordó que había venido en marzo y encontró el zócalo lleno de puestos, por lo que ahora llevó su cámara fotográfica para capturar una plaza completamente peatonal. “Me gusta verlo así limpio; o sea, sí está padre que haya festivales, pero luego siento que se satura, por lo que me gusta verlo así, limpio”.
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Parejas aprovecharon para salir con sus mascotas, quienes también pudieron caminar libremente por la Plaza de la Constitución, la cual dentro de algunos días estará a reventar por la conmemoración del Grito de Independencia.
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mahc/LL
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