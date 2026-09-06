Leagues Cup 2026: León vs América – EN VIVO – Partido por el Tercer Lugar

Todo está listo para que el León y el América se enfrenten en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

Esta tarde, los Panzas Verdes y las Águilas miden fuerzas en el Shell Energy Stadium de Houston con la intención de subirse al podio de la sexta edición del torneo binacional.

El conjunto esmeralda y el azulcrema llegan a este compromiso con la desilusión de haber perdido en las semifinales ante el Toluca y el Monterrey, respectivamente.

Sin embargo, esta es una oportunidad de quedarse con la medalla de bronce y de ganar confianza para encarar lo que resta del Apertura 2026 de la Liga MX.

Además, está el premio económico de 500 mil dólares que entrega la organización al tercer lugar.

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El conjunto de Javier Gandolfi llega a este encuentro con cuatro victorias (Nashville SC, Orlando City SC, Inter Miami y Real Salt Lake) y una derrota (Toluca).

Mientras que el de Guillermo Almada tiene tres victorias (San Diego FC, Portland Timbers y Columbus Crew) y dos empates (Austin FC y Monterrey).

La escuadra de Coapa tiene una marcada hegemonía sobre la leonesa, ya que acumula nueve duelos en fila sin conocer la derrota, con una marca de cuatro victorias y cinco empates.

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No pierde ante La Fiera desde la Jornada 6 del Apertura 2022, cuando la visitó en el estadio Nou Camp.

Cabe resaltar que el partido entre el León y el América se jugará en el mismo estadio que la final que protagonizarán el Toluca y el Monterrey.

Además, el duelo entre los Panzas Verdes y las Águilas será transmitido, en nuestro país, a través de las pantallas de Apple TV.

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Desafortunadamente para la afición esmeralda y azulcrema, el juego no pasará por telvisión abierta en México.

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Sigue aquí el minuto a minuto del León vs América en la Leagues Cup

Universal Deportes 04:58 PM Se termina el primer tiempo del partido por el tercer lugar de la Leagues Cup El León y el América no se hacen daño luego de los primeros 45 minutos y todo se definirá en la parte complementaria.

Universal Deportes 04:50 PM El León se vuelve a salvar en el minuto 35 El América no supo aprovechar un error en la salida de los Panzas Verdes y perdonaron abrir el marcador.

Universal Deportes 04:49 PM El León se salva del primer gol en el minuto 33 Sebastián Vegas detiene un disparo con la cabeza que iba con dirección a la portería esmeralda.

Universal Deportes 04:44 PM Díber Cambindo tiene un aproximación a la portería azulcrema en el minuto 30 El delanero colombiano se acercó peligrosamente a la cabaña de Fernando Tapia, pero fue detenido por la zaga del América.

Universal Deportes 04:38 PM Alan Cervantes es amonestado en el minuto 25 El volante mexicano del América recibe la tarjeta amarilla por una fuerte entrada en el centro el campo.

Universal Deportes 04:37 PM Ya se jugaron 24 minutos del primer tiempo El partido por el tercer lugar de la Leagues Cup todavía no tiene demasiadas emociones porque el León y el América no generan demasiadas ocasiones de peligro.

Universal Deportes 04:25 PM Transcurren los primeros 15 minutos del partido El León y el América todavía no se hacen daño y continúan midiéndose sobre la cancha del Shell Enery Stadium.

Universal Deportes 04:21 PM Brian Rodríguez cobra un tiro libre que pasa por encima en el minuto 7 El extremo uruguayo disparó desde larga distancia, pero sin generar preocupación en la portería esmeralda.

Universal Deportes 04:13 PM ¡Comienza el partido por el tercer lugar! Ya rueda el balón en el Shell Energy Stadium de Houston y el León y el América se enfrentan por subirse al podio de la Leagues Cup 2026.

A minutos de comenzar…



Está tarde jugaremos por el tercer lugar de @LeaguesCup 🏆.



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¡Las Águilas a la cancha! ⚽️🦅 pic.twitter.com/oMiEw5DHsd — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

¡EL ONCE VERDIBLANCO! 🇳🇬



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El Club América está presente. 🏟️🔛 pic.twitter.com/oXuP1Iadux — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

Vestidor y estadio listos para cerrar @LeaguesCup 2026. 🦅👊 pic.twitter.com/3ctc5wmTMO — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026