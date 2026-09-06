En sus vitrinas, los Diablos Rojos de Toluca desean exhibir el trofeo de la Leagues Cup. Sin embargo, enfrente tendrán a unos Rayados de Monterrey que también quieren su primer título en el torneo que, este año, tendrá una final mexicana.

Si bien ambos equipos ya están clasificados a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, el ganador de la Leagues Cup tendrá un pase directo a la ronda de los Octavos de Final.

El estratega de los Diablos Rojos de Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, advirtió que jugarán con el único objetivo de conseguir el título. No hay más. Sin embargo, saltarán a la cancha con el pleno conocimiento de la dificultad que representan los Rayados de Monterrey.

“Cuando ganamos el primer torneo [Clausura 2025 de la Liga MX] dije que teníamos que acostumbrarnos a estar en estos escenarios, y lo hemos logrado. El grupo está consciente y con mucha ilusión de que es un trofeo que no tenemos y lo vamos a ir a buscar. El equipo está preparado para competir, sabe jugar este tipo de partidos, [pero] eso no significa que lo vamos a ganar”, aseveró el timonel de los escarlatas.

Lee también Toluca sale convencido a la final de la Leagues Cup ante Monterrey: “El objetivo es el título”

“Va a ser un partido de alto riesgo, sabemos que Monterrey cuenta con un equipo de grandes futbolistas. Además de un entrenador que acaba de llegar y ya está en una final. Así que va a ser un partido muy complicado. Para poder ganar, tenemos que hacer el máximo esfuerzo: hacer un partido muy bueno y estar a la altura para tratar de llevarnos la copa. Eso es lo que queremos hacer”, concluyó el estratega.

[Publicidad]

Mientras que, en la otra cara de la moneda, Matías Almeyda reconoció que enfrentará a un equipo que “está marcando historia” en el balompié mexicano.

“Sabemos que afrontamos un equipo que está acostumbrado a jugar finales, pero también a nosotros nos gustan estos desafíos de jugar finales”, sentenció el director técnico de la escuadra regiomontana.

Será este domingo, 6 de septiembre, cuando Toluca y Monterrey se enfrenten en la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas, por el título de la Leagues Cup.

[Publicidad]

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la final de la Leagues Cup?

Domingo, 6 de septiembre

Toluca vs Monterrey | 19:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Imagen Televisión y Apple TV.

Lee también Matías Almeyda defiende a la Leagues Cup: “Antes jugábamos en la tierra, todo lo veo positivo”