El pánico se apoderó de una zona residencial cercana al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) tras escucharse un fuerte estruendo que antecedió al fuego.

Habitantes del sector de Perimeter Road, al sur de South 3rd Street, alertaron a las autoridades después de escuchar lo que parecía una explosión y observar de inmediato una columna de humo denso que se elevaba hacia el cielo.

La emergencia involucró a una aeronave de carga plenamente identificada con el logo de la empresa Amazon, la cual terminó envuelta en llamas a pocos metros de la pista de aterrizaje.

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WATCH: Second angle shows the Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/YQ6U0csGfg — Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026

Testigos en el lugar captaron la escena con sus teléfonos móviles; los videos muestran la nave envuelta en el incendio.

Ante la gravedad del reporte, unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron de inmediato a la zona aledaña a la terminal aérea para sofocar la conflagración y controlar los riesgos en el área.

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Medios en Estados Unidos señalan que hasta el momento no hay reporte de heridos o fallecidos.

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Update: BOEING 767 OVERRUNS RUNWAY AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT



A Boeing 767-33 operated by Prime Air has reportedly overrun the runway at Miami International Airport (MIA), Florida.



Emergency response crews are at the scene. Details regarding possible injuries, aircraft… https://t.co/2iqXSpEBjg pic.twitter.com/FuKDAEdCML — FL360aero (@fl360aero) September 6, 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA) "informó que las salidas con destino a MIA fueron suspendidas debido a una "aeronave fuera de servicio en la pista".

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El cuerpo de bomberos y los organismos encargados de la aviación avanzan en las verificaciones para establecer el origen de las llamas y normalizar las operaciones aéreas en la ciudad.

WATCH: Video shows an explosion after a Boeing 767-300 cargo plane overshot the runway at Miami International Airport.



FAA statement below. pic.twitter.com/kYGwK1sy62 — Scope Report (@ScopeReport_) September 6, 2026

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