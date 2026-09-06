Mundo | 06-09-26 | 13:34 |

El pánico se apoderó de una zona residencial cercana al (MIA) tras escucharse un fuerte estruendo que antecedió al .

Habitantes del sector de Perimeter Road, al sur de South 3rd Street, alertaron a las autoridades después de escuchar lo que parecía una explosión y observar de inmediato una columna de humo denso que se elevaba hacia el cielo.

La emergencia involucró a una aeronave de carga plenamente identificada con el logo de la empresa , la cual terminó envuelta en llamas a pocos metros de la pista de aterrizaje.

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Testigos en el lugar captaron la escena con sus teléfonos móviles; los videos muestran la nave envuelta en el .

Ante la gravedad del reporte, unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron de inmediato a la zona aledaña a la terminal aérea para sofocar la conflagración y controlar los riesgos en el área.

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Medios en señalan que hasta el momento no hay reporte de heridos o fallecidos.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) "informó que las salidas con destino a MIA fueron suspendidas debido a una "aeronave fuera de servicio en la pista".

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El y los organismos encargados de la aviación avanzan en las verificaciones para establecer el origen de las llamas y normalizar las operaciones aéreas en la ciudad.

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