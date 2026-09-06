Uno de los momentos más especiales para Jorge Campos y su familia finalmente llegó. El legendario exportero mexicano fue testigo del debut profesional de su hijo, Antonio Campos, quien después de años de preparación y esfuerzo cumplió el sueño de disputar sus primeros minutos con el Inter Toronto en la Liga Canadiense.

Con apenas 20 años y una estatura de 1.85 metros, el joven guardameta saltó al terreno de juego mostrando seguridad y personalidad. Desde sus primeras intervenciones dejó ver sus cualidades bajo los tres postes, resolviendo un par de acciones de peligro que dieron confianza a su equipo en la zona defensiva.

Las actuaciones de Antonio, quien portó el dorsal número 17, no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Los aficionados destacaron el parecido de su estilo con el de su padre, especialmente por sus reflejos, capacidad de reacción y forma de desenvolverse dentro del campo.

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"Tras años de duro trabajo y dedicación, Antonio ha debutado oficialmente en el ámbito profesional. Un momento de orgullo para él, sus compañeros, entrenadores, familia y todos los que han formado parte de su trayectoria", escribió el Inter Toronto en sus redes sociales.

Cada una de sus participaciones fue reconocida con aplausos por parte de los aficionados presentes. El arquero ha compartido en diversas ocasiones en redes sociales que ha recibido consejos y entrenamiento de Jorge Campos, considerado una de las más grandes leyendas del futbol mexicano.

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Aunque su presentación dejó sensaciones positivas, no fue perfecta. Además de convertirse en una pieza clave con varias intervenciones importantes, Antonio recibió un gol que significó el empate (1-1) frente al Forge FC. En esa jugada, el mexicano perdió momentáneamente la concentración y no logró evitar la caída de su arco.

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