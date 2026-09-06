Después de asistir al evento por el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tepic, cuatro personas murieron y nueve más resultaron lesionadas la noche de este sábado cuando el camión en que viajaban se estrelló contra un tractocamión sobre la carretera federal 15, a la altura del kilómetro 100 en el municipio de Rosamorada, en Nayarit.

Hasta ahora se sabe que los vehículos chocaron de frente pero no se ha determinado que conductor fue responsable de invadir el carril contrario.

Tras el impacto llegó al lugar personal de la Secretaría de Movilidad, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de Rosamorada, paramédicos y cuerpos de emergencia para realizar trabajos de rescate.

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En el lugar murieron tres personas (dos hombres y una mujer) y posteriormente se informó del fallecimiento de una cuarta persona que había sido trasladada a un hospital.

Aunque las identidades de las personas muertas no han sido reveladas, de manera extraoficial se ha dado a conocer que los lesionados son Evangélica Darcia Durán, de 65 años; Molesto Pérez Reyes, de 65; Osiris Alfredo Aguilar, de 40; Marta Sillas Medina, de 46; Claudia Berenice Estrada Lora, de 43; Teódulo Pérez Bermúdez, de 77; Vector Peña García, de 45; Tolentina Rodríguez Herrera, de 58, y Luilnerto Mendoza García, de 62 años.

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Al parecer, los pasajeros del autobús regresaban a sus comunidades en norte del estado tras acudir al evento de la presidenta en la capital.

LL