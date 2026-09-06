El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, recibió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien visitó Monterrey como parte de su gira "Honestidad y resultados".

Por medio de redes sociales, el mandatario estatal compartió fotografías con la mandataria federal, su esposa, Mariana Rodríguez, y sus dos hijas.

"¡Bienvenida a Nuevo León, Presidenta Claudia Sheinbaum! Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado", escribió García Sepúlveda, que agradeció la colaboración en materia de movilidad, salud, seguridad, vivienda y más "para las y los neoleoneses".

"De nuevo, felicidades por su segundo informe. ¡Ánimo!", concluyó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Foto: Facebook @SAMUELGARCIASEPULVEDA

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