Katmandú. En cuanto veía la luz, gritaba. Gritaba lo más fuerte que podía, con todas mis fuerzas, pero probablemente no me oyeron, relató Lu Haitao, un ciudadano chino que llegó a dar todo por perdido antes de ser rescatado con vida el sábado, tras pasar once días atrapado en el túnel de una hidroeléctrica arrasada por las riadas en Nepal.

Haitao explicó desde la cama del centro médico donde se recupera, en sus primeras declaraciones compartidas por la embajada de China en Nepal a través de Facebook, que los equipos de emergencia habían pasado cerca de su posición días antes, pero probablemente no me oyeron. Tuve mala suerte, señala el superviviente.

El trabajador detalló que intentaba hacerse oír cada vez que veía un resplandor en la oscuridad de la galería, pero el paso de los días y el agotamiento minaron su resistencia. Cuando vinieron a rescatarme, incluso cuando los tenía justo delante, no me lo podía creer. Ya ni siquiera gritaba. Sentía que no quedaba esperanza, estaba resignado, añadió.

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El rescate de Hantoi se produjo ayer en el túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, gracias a un operativo conjunto del Ejército de Nepal y un equipo surcoreano de especialistas en desastres.

Un milagro que fortalece la confianza

Las autoridades chinas en Nepal celebraron el rescate como un milagro que fortalece la confianza para continuar con las difíciles labores de asistencia a sus ciudadanos en el país.

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A este milagro se sumó el de Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años, localizada con vida en una casa del mercado de Betrawati (Nuwakot) después de que los equipos de emergencia recibieran información de que se escuchaba una voz procedente del interior.

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En las imágenes difundidas por las autoridades, Shrestha aparece consciente, sentada sobre una gruesa capa de lodo dentro de un espacio minúsculo, con apenas distancia entre los sedimentos y el techo, mientras los efectivos de la Policía Armada llegan hasta ella a través de una abertura.

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La mujer fue evacuada a Katmandú, sin que se haya precisado todavía cómo logró sobrevivir tantos días atrapada y sin acceso aparente a alimentos.

Este hallazgo se suma al de otros dos trabajadores rescatados el viernes tras 10 días atrapados en otra central cercana, lo que mantiene activas las labores de los miles de efectivos militares y policiales desplegados sobre el terreno.

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Las devastadoras inundaciones que golpearon Nepal el pasado 26 de agosto han dejado hasta el momento más de mil 300 fallecidos, mientras las autoridades continúan la búsqueda de unas cinco mil personas desaparecidas, gran parte de ellas en los túneles y campamentos de los proyectos hidroeléctricos de la región.

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