Sin mayor complicación, las Chivas superaron (0-3) al Atlético San Luis en el estadio Libertad Financiera.

Con anotaciones de Ricardo Marín, Richard Ledezma y un autogol de Andrés Sanchés, el Rebaño derrotó a los tuneros y llegó a seis partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Luego de tener un inicio dubitativo en el Apertura 2026, el conjunto rojiblanco que ilusionó con se manera de jugar desde la llegada de Gabriel Milito está de regreso.

Después de la contundente victoria en el inmueble potosino, el director técnico argentino reconoció en conferencia de prensa sentirse satisfecho con la actuación de su equipo.

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"Hicimos un partido muy bueno, jugamos con intensidad muy alta, hubo mucha concentración y mucho deseo por ganar. Nos vamos con una gran victoria, en una cancha difícil y con un equipo que está muy bien trabajado. Las sensaciones son buenas, fue un buen partido... un partido completo", declaró antes los medios de comunicación.

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El timonel rojiblanco aceptó que el concretar las acciones de peligro que generaron fue la clave para quedarse con los tres puntos.

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"El tema de la contundencia te da tranquilidad, te da la posibilidad de jugar el partido con cierto control, no sólo el de tener la pelota, sino del resultado. Siempre es importante empezar ganando, pudimos marcar dos goles en los primeros 10 minutos y eso, por supuesto, ayuda mucho; la contundencia es vital para cualquier partido", puntualizó.

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De igual forma, Gabriel Milito aplaudió el desempeño de sus futbolistas y aseguró que su idea de juego siempre es la misma, pero a veces no puede salir como se espera por los oponentes a los que enfrentan.

"La verdad que los chicos lo hicieron muy bien, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. La manera de jugar que tenemos a veces es mejor o peor porque los rivales también juegan y son buenos equipos, [pero] la voluntad siempre es la misma: intentar pensar siempre en el arco rival, ser un equipo valiente y ofensivo", sentenció.